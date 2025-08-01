Движение на пересечении двух крупных улиц ограничат на выходные в Астане

В Астане в эти выходные ограничат движение на пересечении улиц Д. Кунаева и Туркестан - участок будет частично перекрыт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным акимата, временные неудобства связаны укладкой верхнего слоя дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева и Туркестан. На данном участке со 2 по 3 августа движение будет частично перекрыто.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Рекомендуем водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обратились к горожанам в акимате.

Также до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа. Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц.

Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

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