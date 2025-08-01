Движение на пересечении двух крупных улиц ограничат на выходные в Астане
Опубликовано:
В Астане в эти выходные ограничат движение на пересечении улиц Д. Кунаева и Туркестан - участок будет частично перекрыт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
По данным акимата, временные неудобства связаны укладкой верхнего слоя дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева и Туркестан. На данном участке со 2 по 3 августа движение будет частично перекрыто.
При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
"Рекомендуем водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обратились к горожанам в акимате.
Также до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа. Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц.
Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271369-dvizhenie-na-peresechenii-dvuh-krupnyh-ulic-ogranichat-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах