Аэропорт Астаны обратился со срочным сообщением к пассажирам, вылетающим 2 августа

Из-за возможных ограничений в работе государственных сервисов, пассажиров аэропорта Астаны попросили иметь при себе оригиналы документов, передает NUR.KZ.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что 2 августа, с 02:00 и до 06:00 будет временно ограничен доступ к государственным электронным сервисам, в том числе порталу eGov.kz и приложению eGov Mobile, порталы e-Otinish, E-license и другие сервисы.

"Рекомендуем заранее завершить все необходимые операции на порталах госуслуг, иметь при себе оригиналы документов, включая удостоверение личности, они могут понадобиться при прохождении регистрационных и иных процедур в аэропорту", - сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 2 августа, некоторые государственные сервисы Казахстана будут недоступны из-за проведения плановых технических работ.

Стоит отметить, что 19 июля также был временно ограничен доступ к государственным электронным сервисам. Ранее внеплановые технические работы проводились на порталах eGov.kz, e-Otinish, E-license и других государственных сервисах в мае этого года.

До этого, 1 апреля в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами. Также сообщалось, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.

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