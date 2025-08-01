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    Жители Шымкента объявили бойкот (видео)

    Опубликовано:

    Местные жители возле стройки в Шымкенте
    Строительство ресторана в Шымкенте. Кадр из видео: otyrar.kz

    Жители частного сектора в Шымкенте объявили бойкот из-за возведения ресторана на месте снесенных жилых домов. По их словам, предприниматель уже приступил к выравниванию земли, передает Otyrar.kz.

    На углу улиц Ермекбаева и Байтурсынова шумит строительная техника. Жители уверяют: предприниматель собирается построить ресторан, хотя участок - в самом сердце частного сектора.

    "Мы живем на узкой улице. А тут ресторан собираются строить. Узнали только вчера. Уже написали в акимат и прокуратуру. Предприниматель расширяет территорию кафе и собирается делать ресторан", - рассказал житель Шымкента Алги Байжанов.

    "Раньше от кафе пахло шашлыками, теперь вообще выйти на улицу невозможно. Жара, духота, а теперь еще и ресторан хотят. Мы предложили: пусть лучше будет магазин - и шума меньше, и пробок не будет", - высказался местный житель Нургали Дуанбаеков.

    По словам предпринимателя, строительство пока не началось - идут только подготовительные работы. Он уверяет, что работает по закону и соблюдает все нормы.

    "В проекте все предусмотрено - и отступ в 6 метров, и все санитарные нормы. Начну строительство только после согласования", - заявил предприниматель Максат Сейилбеков.

    В Управлении контроля и качества городской среды Шымкента сообщили, что участок был выделен под индивидуальное жилье. Проверка по жалобе жителей уже проводится.

    "Строительство пока не начато. Земля оформлена под жилую застройку. Если будут нарушения - примем меры", - сообщил специалист Управления контроля и качества городской среды Шымкента Досхан Садыков.

    Тем временем в управлении архитектуры сообщили, что предприниматель получил архитектурно-планировочное задание еще 28 апреля. Целевое назначение участка уже изменено.

    "Назначение участка изменено на "ресторан и офис" на основании постановления акима. Задание выдали, но эскизный проект пока не утвержден", - пояснил специалист ведомства Алмас Абдикулов.

    "Между общественным зданием и жилым домом должно быть не менее шести метров. Это будет проверено", - отметил главный специалист Санжар Ахметов.

    Жители не намерены отступать. Говорят: если потребуется, будут обращаться в суд и другие компетентные органы.

    Ранее стало известно, что в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников, которым пообещали выплатить компенсацию. В одном случае это делается для строительства подъездной дороги и парковки к строящейся школе, в другом - для строительства отстойно-разворотной площадки.

    Четыре года назад жители аварийных домов в Алматы попали под программу реновации. Сейчас в районе началось строительство ЖК, однако оно приносит массу неудобств жильцам. Чиновники же просят их потерпеть.

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