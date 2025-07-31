Еще одну улицу перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом дорожного покрытия на одну ночь перекроют участок улицы Улугбека. К горожанам обратились с предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Временные ограничения движения вводятся с 21:00 31 июля до 07:00 1 августа - движение будет перекрыто на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", - обратились к горожанам в акимате.

Напомним, в Алматы с 31 июля перекроют часть улицы Пушкина - участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе.

Еще в связи с реконструкцией трубопровода до 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра, а по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

Карта. Скриншот: t.me/AlmatyJoly

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