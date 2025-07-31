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    Пятеро детей забыли дорогу домой и начали плакать в Павлодаре

    Опубликовано:

    Дети катаются на велосипедах
    Дети на велосипедах. Иллюстративное фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

    В Павлодаре пятеро детей отправились на велосипедную прогулку по Центральной набережной, но забыли дорогу домой и не могли вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, случай, который едва не закончился трагедией, произошел в Павлодаре.

    Дети в возрасте от 4 до 8 лет, играя во дворе по улице Лермонтова, решили отправиться на велосипедную прогулку. Предупреждать взрослых не стали, а приехав на Центральную набережную, поняли, что не могут вспомнить дорогу обратно.

    Оказавшись вдали от дома и испугавшись, дети начали плакать. Их заметили неравнодушные прохожие и незамедлительно обратились в полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции установили личности детей и связались с их родителями.

    Детей передали родителям. После этого со всеми провели профилактическую беседу, призвав родителей контролировать времяпрепровождение несовершеннолетних. А детям разъяснили правила безопасного поведения на улице.

    "На первый раз законных представителей предупредили об ответственности, но если факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей повторятся, то уже будут приняты меры воздействия к родителям", - сообщили в управлении полиции Павлодара.

    Вместе с тем полицейские поблагодарили жителей города за проявленную внимательность к детям.

    Ранее стало известно, что в Алматы пятеро детей в сопровождении тренера отправились прогуляться по Кок-Жайлау и перестали выходить на связь. Группу нашли спасатели - дети и тренер не могли продолжить спуск без помощи.

    В Алматинской области группа туристов поднялась на пик Фурманова, а при спуске один подросток отбился от группы и заблудился. Спасатели нашли его ближе к рассвету.

    В городе Кандыагаш Актюбинской области пропал 7-летний ребенок. Его удалось найти в парке. В медицинской помощи он не нуждался.

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