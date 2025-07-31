МВД обратилось к планирующим командировки и отдых казахстанцам с предупреждением

МВД обратилось к жителям Казахстана с информацией о новой схеме мошенничества, связанной с арендой гостиниц и апартаментов. Речь идет о вводе банковских данных, передает NUR.KZ.

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании гостиничных номеров или апартаментов на популярных сайтах.

"При бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.

В этой связи, МВД призывает граждан быть внимательными при планировании отдыха или командировки в другой город или государство", - сказано в сообщении, опубликованном на медиапортале МВД Polisia.kz.

Рекомендации МВД для планирующих командировки или отдых:

По данным полиции, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо:

проверить адрес сайта: фишинговые сайты содержат мелкие изменения доменного имени (например, добавление буквы или изменение окончания);

не передавать реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем;

с особой внимательностью отнестись к заманчивым предложениям - слишком низкие цены один из признаков ловушки;

ознакомиться с отзывами при аренде апартаментов или гостиничного номера, сроки их публикации и период размещения недвижимости на сайте. Если апартаменты рекламируются уже несколько лет - это определенный показатель их надежности;

стараться избегать условий, при которых арендодатель требует полной предоплаты за апартаменты, производить оплату за гостиничный номер и апартаменты, находясь на месте и лично убедившись в их наличии;

остерегаться подозрительных сообщений: ссылки, отправленные в мессенджерах, по электронной почте или в соцсетях, могут вести на поддельные сайты;

бронировать апартаменты или гостиничные номера только на известных платформах: если сайт выглядит сомнительно, лучше перепроверить и не рисковать.

Недавно в пресс-службе МВД сообщили, что информация о людях, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников внутренних дел, не соответствует действительности.

До этого казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников - отмечалось, что финансовое мошенничество становится все изощреннее.

Кроме того, и АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками АФМ, выманивают сведения о банковских счетах.

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