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    МВД обратилось к планирующим командировки и отдых казахстанцам с предупреждением

    Опубликовано:

    Мужчина передает ключи
    Передача ключей от квартиры. Иллюстративное фото: BrianAJackson / Getty Images

    МВД обратилось к жителям Казахстана с информацией о новой схеме мошенничества, связанной с арендой гостиниц и апартаментов. Речь идет о вводе банковских данных, передает NUR.KZ.

    В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании гостиничных номеров или апартаментов на популярных сайтах.

    "При бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.

    В этой связи, МВД призывает граждан быть внимательными при планировании отдыха или командировки в другой город или государство", - сказано в сообщении, опубликованном на медиапортале МВД Polisia.kz.

    Рекомендации МВД для планирующих командировки или отдых:

    По данным полиции, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо:

    • проверить адрес сайта: фишинговые сайты содержат мелкие изменения доменного имени (например, добавление буквы или изменение окончания);
    • не передавать реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем;
    • с особой внимательностью отнестись к заманчивым предложениям - слишком низкие цены один из признаков ловушки;
    • ознакомиться с отзывами при аренде апартаментов или гостиничного номера, сроки их публикации и период размещения недвижимости на сайте. Если апартаменты рекламируются уже несколько лет - это определенный показатель их надежности;
    • стараться избегать условий, при которых арендодатель требует полной предоплаты за апартаменты, производить оплату за гостиничный номер и апартаменты, находясь на месте и лично убедившись в их наличии;
    • остерегаться подозрительных сообщений: ссылки, отправленные в мессенджерах, по электронной почте или в соцсетях, могут вести на поддельные сайты;
    • бронировать апартаменты или гостиничные номера только на известных платформах: если сайт выглядит сомнительно, лучше перепроверить и не рисковать.

    Недавно в пресс-службе МВД сообщили, что информация о людях, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников внутренних дел, не соответствует действительности.

    До этого казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников - отмечалось, что финансовое мошенничество становится все изощреннее.

    Кроме того, и АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками АФМ, выманивают сведения о банковских счетах.

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