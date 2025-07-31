"Дают ночью на два часа": жители окраины Алматы три года пьют предназначенную для полива воду

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Дают ночью на два часа": жители окраины Алматы три года пьют предназначенную для полива воду

    Опубликовано:

    Местная жительница набирает воду
    Местная жительница набирает воду. Кадр из видео: телеканал KTK

    Жители дач на окраине Алматы пожаловались, что три года живут без воды, которую включают всего на несколько часов в неделю, но только ночью, сообщает сайт телеканала KTK.

    По данным телеканала, жителям приходится пить техническую, предназначенную для полива огорода воду, с ней же и готовят. Но включают ее всего на несколько часов в неделю, ночью, поэтому местные запасаются ведрами и баклажками.

    "Ночью воду дают примерно на два часа. Еле-еле успеваем набрать. Эта вода вообще предназначена для полива огорода. Но ее мы пьем от безысходности. А что нам остается? Приходится не спать до двух часов ночи, ждать, пока ее хоть ненадолго дадут", - рассказала Асем Нургисаева.

    По словам жителей, три года назад тут повредили водопровод, а чинить поломку пришлось самостоятельно. За 3,5 млн местные проложили новые трубы. Но подсоединять их к центральной системе снабжения власти отказались.

    "В прошлом году мы сами из собственного кармана скинулись деньгами и купили все необходимые материалы. Если воду так и не подключат, пусть компенсируют все эти расходы, которые понес народ. Сейчас запускаются программы по обеспечению населения водой. Почему в эти программы не включают район, где мы живем?" - возмутилась Корлан Таленова.

    Чиновники поясняют: в новых трубах нет давления, поэтому подключить их к центральной системе пока не могут. Власти уверяют, проблему обязательно решат, правда, случится это лишь после того, как в акимате поймут, по чьей вине произошла поломка.

    "Дебет каждый год в такие жаркие моменты падает. Во всех скважинах, везде это по городу Алматы, такие проблемы. На данный момент дебит упал. А мы на данный момент соединили их подпитку. Эту воду дает "Алматы су". Мы не даем. Сейчас с "Алматы су" решим эту проблему", - заявил Ерик Алимжан, специалист отдела коммунального хозяйства акимата Наурызбайского района Алматы.

    Но в "Алматы су" заявили, что к садовому товариществу они никакого отношения не имеют.

    Источник: KTK

    Недавно мы писали, что катастрофическая ситуация сложилась в селе Саумалколь. В соцсетях жители жалуются на отсутствие питьевой воды с конца мая. Ситуацию прокомментировали в акимате Айыртауского района СКО.

    Также сообщалось, что без воды в палящую жару остались жители села Көлді в Алматинской области. Проблеме водоснабжения села много лет, но ее все не могут решить.

    Мы писали, что жители одного из сел Павлодарской области на несколько суток остались без питьевой воды. Столбики термометров достигали +37 градусов жары, но у людей не было возможности даже помыться. В селе Новоямышево проживают около 1800 человек.

    До этого без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители поселка Дубовка в Карагандинской области. Чтобы искупать детей, люди вынуждены были возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, приходится не спать ночами.

    Также стало известно, что в одном из сел Мангистауской области ограничили подачу воды.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.