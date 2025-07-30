Несколько участков крупной транспортной развязки временно закроют в Алматы

В Алматы пройдут ремонтные работы на транспортной развязке Жарокова - Аль-Фараби. В связи с этим движение на нескольких съездах будет ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале AlmatyJoly сообщили, что участки перекроют в связи с проведением среднего ремонта дорог.

"Так, с 08.00 31 июля до 6:00 1 августа движение будет перекрыто на съезде на восток по проспекту Аль-Фараби и на съезде на север по улице Жарокова, а также на съезде при движении с севера по улице Жарокова и на съезде на запад по проспекту Аль-Фараби", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", - обратились к алматинцам в акимате.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Добавим, в Алматы с 31 июля перекроют часть улицы Пушкина - участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе.

Еще в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

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