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    Перед уходом удалил все с телефона: парень пропал при загадочных обстоятельствах в Атырау

    Опубликовано:

    Пропавший мужчина
    Жасулан Умбетов. Фото: azh.kz

    В Атырау разыскивают 24-летнего Жасулана Умбетова, пропавшего 26 июля. Как сообщают родные, молодой человек ушел из дома и с тех пор не выходил на связь, передает "Ак Жайык".

    По словам брата пропавшего, Жасулан перед уходом оставил дома телефон, предварительно удалив все контакты и очистив память устройства.

    Последний раз его зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе микрорайона Алмагуль.

    "После этого он нигде не появлялся: ни на улицах, ни в общественных местах. Мы обратились в полицию, обошли все знакомые места, разговаривали с друзьями и коллегами - никакой информации. Полиция ищет, но пока безрезультатно", - рассказал брат.

    "Мы боимся самого худшего. Но все еще надеемся найти его живым", - поделились близкие.

    В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что заявление о безвестном исчезновении гражданина 2001 года рождения поступило 26 июля в 21:00.

    "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, молодого человека разыскивают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.

    Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Жасулана Умбетова, сообщить по телефону 102.

    Что делать, если пропал человек

    На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

    Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

    • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
    • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

    Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

    Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

    В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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