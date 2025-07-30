Перед уходом удалил все с телефона: парень пропал при загадочных обстоятельствах в Атырау

В Атырау разыскивают 24-летнего Жасулана Умбетова, пропавшего 26 июля. Как сообщают родные, молодой человек ушел из дома и с тех пор не выходил на связь, передает "Ак Жайык".

По словам брата пропавшего, Жасулан перед уходом оставил дома телефон, предварительно удалив все контакты и очистив память устройства.

Последний раз его зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе микрорайона Алмагуль.

"После этого он нигде не появлялся: ни на улицах, ни в общественных местах. Мы обратились в полицию, обошли все знакомые места, разговаривали с друзьями и коллегами - никакой информации. Полиция ищет, но пока безрезультатно", - рассказал брат.

"Мы боимся самого худшего. Но все еще надеемся найти его живым", - поделились близкие.

В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили, что заявление о безвестном исчезновении гражданина 2001 года рождения поступило 26 июля в 21:00.

"В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, молодого человека разыскивают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.

Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Жасулана Умбетова, сообщить по телефону 102.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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