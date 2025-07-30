Газон покрасили в зеленый цвет на ВОАД в Алматы (видео)

В акимате Алматы объяснили, зачем красят траву на ВОАД. Ранее видео, на котором мужчина красит газон в яркий зеленый цвет, появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

Как сообщили в аппарате акима Медеуского района Алматы на запрос корреспондента NUR.KZ, с учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона решено было использовать специальное средство.

Им оказался не полив водой, а пищевой краситель с удобрениями.

"Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами", - рассказали в акимате.

В ведомстве добавили, что меры направлены на поддержание внешнего облика Медеуского района "в условиях климатических ограничений".

При этом, как и прежде, основное внимание уделяется поливу, уходу и озеленению, в том числе высадке устойчивых к засухе растений, сообщили в горадминистрации.

Напомним, ранее в Алматы уже "красили" газон, правда, тогда выяснилось, что это - новый способ озеленения - "гидропосев". Отмечалось, что современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах.

Кроме того, в соцсетях обсуждалось видео из Туркестана. На кадрах видно, как рабочие наносят на газон раствор зеленого цвета. Ситуацию тогда прокомментировали в городском акимате.

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