Движение на участке улицы Жубанова временно перекроют в Алматы
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В Алматы с 21:00 30 июля до 07:00 31 июля движение будет перекрыто на участке улицы Жубанова от улицы Момышулы до проспекта Алтынсарина, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жубанова, вводятся временные ограничения движения.
Так, с 21:00 30 июля до 07:00 31 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Момышулы до проспекта Алтынсарина.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.
Добавим, также в Алматы 31 июля перекроют часть улицы Пушкина - участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе.
Также в Алматы в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан вводятся временные ограничения движения - до 21:00 30 июля движение перекрыто на участке от улицы Сатпаева до проспекта Абая.
Еще в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
По 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.
При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Также по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270502-dvizhenie-na-uchastke-ulicy-zhubanova-vremenno-perekroyut-v-almaty/
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