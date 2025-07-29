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    "Началось преследование": казахстанку дважды незаконно уволили

    Опубликовано:

    Бабушке с палочкой помогают идти
    Социальный работник и пенсионерка. Иллюстративное фото: Jacobs Stock Photography Ltd / Getty Images

    В Кызылординской области социального работника дважды незаконно увольняли, а потом восстанавливали на прежней должности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, с 2013 года жительница Аральского района работала социальным работником в подразделении оказания социальной помощи на дому детям и инвалидам старше 18 лет.

    В 2022 году по инициативе работодателя трудовой договор с ней был расторгнут. Женщину уволили с должности социального работника. Однако согласно постановлению гражданской коллегии Верховного суда в 2023 году ее восстановили в должности социального работника.

    С апреля по август 2024 года в отношении нее применили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Позже был составлен акт о непредставлении ежедневных отчетов, отсутствии по месту оказания услуг и несвоевременном информировании руководства об изменениях.

    На основании указанных выше фактов трудовой договор расторгли по инициативе работодателя, женщина была уволена с работы.

    Социальный работник обратилась в суд с иском о признании приказа о расторжении трудового договора незаконным, его отмене и восстановлении на прежнем месте работы.

    "Она указала, что после восстановления на работе по судебному акту в ее отношении началось преследование, была проведена необоснованная проверка, трудовой договор расторгли без законных оснований", - сообщили в суде.

    Суд установил, что районный отдел допустил ряд нарушений при наложении дисциплинарных взысканий. Так, от работника не было получено письменное объяснение, порядок и сроки наложения взыскания были нарушены, а сами акты составлялись неуполномоченным лицом.

    Также работодатель не представил суду доказательств того, что работник без уважительной причины не выполнял свои обязанности.

    Решением суда иск был удовлетворен. Приказ работодателя о расторжении трудового договора признали незаконным. Женщину восстановили на прежней должности. В ее пользу взыскали заработную плату за дни вынужденного прогула в размере 763 503 тенге.

    Суд вынес частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны отдела и направил его акиму Аральского района в целях предупреждения подобных случаев.

    Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Таразе сотрудника склада одного из предприятий уволили, назвав причины его отсутствия в течение 4 часов на работе неуважительными. Суд защитил права работника.

    А в Акмолинской области восстановили на работе воспитателя, взыскав в ее пользу зарплату и моральный вред на общую сумму более 600 тыс. тенге.

    В Шымкенте работодатель уволил слесаря с 20-летним стажем из-за несданного экзамена по технике безопасности и охране труда. Суд восстановил мужчину на прежнюю работу.

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