"Началось преследование": казахстанку дважды незаконно уволили
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В Кызылординской области социального работника дважды незаконно увольняли, а потом восстанавливали на прежней должности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, с 2013 года жительница Аральского района работала социальным работником в подразделении оказания социальной помощи на дому детям и инвалидам старше 18 лет.
В 2022 году по инициативе работодателя трудовой договор с ней был расторгнут. Женщину уволили с должности социального работника. Однако согласно постановлению гражданской коллегии Верховного суда в 2023 году ее восстановили в должности социального работника.
С апреля по август 2024 года в отношении нее применили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Позже был составлен акт о непредставлении ежедневных отчетов, отсутствии по месту оказания услуг и несвоевременном информировании руководства об изменениях.
На основании указанных выше фактов трудовой договор расторгли по инициативе работодателя, женщина была уволена с работы.
Социальный работник обратилась в суд с иском о признании приказа о расторжении трудового договора незаконным, его отмене и восстановлении на прежнем месте работы.
"Она указала, что после восстановления на работе по судебному акту в ее отношении началось преследование, была проведена необоснованная проверка, трудовой договор расторгли без законных оснований", - сообщили в суде.
Суд установил, что районный отдел допустил ряд нарушений при наложении дисциплинарных взысканий. Так, от работника не было получено письменное объяснение, порядок и сроки наложения взыскания были нарушены, а сами акты составлялись неуполномоченным лицом.
Также работодатель не представил суду доказательств того, что работник без уважительной причины не выполнял свои обязанности.
Решением суда иск был удовлетворен. Приказ работодателя о расторжении трудового договора признали незаконным. Женщину восстановили на прежней должности. В ее пользу взыскали заработную плату за дни вынужденного прогула в размере 763 503 тенге.
Суд вынес частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны отдела и направил его акиму Аральского района в целях предупреждения подобных случаев.
Решение суда уже вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270052-nachalos-presledovanie-kazahstanku-dvazhdy-nezakonno-uvolili/
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