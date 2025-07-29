"Добираемся без пробок": в Минтруда высказались о рабочем графике с 8 часов утра

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Добираемся без пробок": в Минтруда высказались о рабочем графике с 8 часов утра

    Опубликовано:

    Девушка сморит на часы
    Часы. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

    И.о. председателя Комитета госинспекции труда Ерболат Абулхатин на брифинге в кабмине рассказал о реакции сотрудников Минтруда на введение нового графика работы, передает корреспондент NUR.KZ

    Журналисты поинтересовались, насколько эффективным оказалось введение нового графика работы - с 8 часов утра до 17:30 вечера. СМИ узнали, не возникло ли у министерства трудностей при взаимодействии с другими ведомствами.

    "Изменение рабочего режима, считаю, сказалось положительно. К примеру, утром добираемся без пробок, ведь чтобы в 8 часов быть на работе, выезжаешь в 07:30 - пустые улицы.

    Выходишь с работы в 17:30 - люди выходят раньше, семье можно уделить внимание, своим личным делом могут заняться", - заявил Абулхатин.

    По его словам, нет проблем и при взаимодействии с другими госорганами. Абулхатин также заявил, что и маслихат Астаны рассматривает возможность перехода на гибкий режим работы. Спикер добавил, что сотрудников такой график работы тоже устраивает.

    "Никаких неудобств нет, и от сотрудников жалоб нет, наоборот, с удовольствием пораньше уходят. Для сотрудников с детьми, которых нужно провожать в школу, отводить в детский сад законодательством, предусмотрен механизм.

    Матери и отцы, у которых есть маленькие дети, могут перейти на гибкий режим, - они сами устанавливают свой график, им будет разрешено прийти на работу в 9 часов утра и даже к 10-ти. Но с учетом, что они 8-мичасовой рабочий день будут соблюдать", - резюмировал спикер.

    Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

    Позже глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.

    В этом году все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

    Кроме того, Ерболат Абулхатин рассказал, как перевод рабочего времени повлиял на казахстанцев.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.