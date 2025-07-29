"Добираемся без пробок": в Минтруда высказались о рабочем графике с 8 часов утра

И.о. председателя Комитета госинспекции труда Ерболат Абулхатин на брифинге в кабмине рассказал о реакции сотрудников Минтруда на введение нового графика работы, передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты поинтересовались, насколько эффективным оказалось введение нового графика работы - с 8 часов утра до 17:30 вечера. СМИ узнали, не возникло ли у министерства трудностей при взаимодействии с другими ведомствами.

"Изменение рабочего режима, считаю, сказалось положительно. К примеру, утром добираемся без пробок, ведь чтобы в 8 часов быть на работе, выезжаешь в 07:30 - пустые улицы.

Выходишь с работы в 17:30 - люди выходят раньше, семье можно уделить внимание, своим личным делом могут заняться", - заявил Абулхатин.

По его словам, нет проблем и при взаимодействии с другими госорганами. Абулхатин также заявил, что и маслихат Астаны рассматривает возможность перехода на гибкий режим работы. Спикер добавил, что сотрудников такой график работы тоже устраивает.

"Никаких неудобств нет, и от сотрудников жалоб нет, наоборот, с удовольствием пораньше уходят. Для сотрудников с детьми, которых нужно провожать в школу, отводить в детский сад законодательством, предусмотрен механизм.

Матери и отцы, у которых есть маленькие дети, могут перейти на гибкий режим, - они сами устанавливают свой график, им будет разрешено прийти на работу в 9 часов утра и даже к 10-ти. Но с учетом, что они 8-мичасовой рабочий день будут соблюдать", - резюмировал спикер.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Позже глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.

В этом году все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.

Кроме того, Ерболат Абулхатин рассказал, как перевод рабочего времени повлиял на казахстанцев.

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