Еще один праздник могут утвердить в Казахстане

Вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов на брифинге в кабмине рассказал, могут ли в Казахстане учредить День энергетика, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, каковы шансы, что в календаре появится такой профессиональный праздник.

"На сегодня в работе у нас по Дню энергетика, вопрос касается утверждения приказа. Проект на согласовании в Минюсте. В ближайшее время, если согласуем, мы утвердим дату - 22 декабря", - заявил Аскар Биахметов.

Напомним, также мы писали о том, что депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником.

Отвечая на запрос, в Минтруда отметили, что это вполне возможно. Позднее в ведомстве ответили, когда будет принято решение по 1 июня - придать ли этому дню статус государственного праздника.

Касаемо профессиональных праздников мы также писали, что в этом году в Министерстве труда и социальной защиты внесли изменения в перечень профессиональных праздников - в него добавлены новые.

Добавим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.

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