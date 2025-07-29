Штрафы в 12 раз чаще: казахстанских водителей предупредили о новых станциях измерения

После установки автоматизированных станций измерения (АСИ) на дорогах, казахстанских водителей стали штрафовать в 12 раз чаще, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Министерства транспорта РК.

По данным Минтранса, сейчас в стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей.

"Массовое движение тяжеловесного транспорта оказывает значительное влияние на состояние дорожного полотна, особенно при нарушении допустимых весовых параметров. Для предотвращения разрушения дорог и недопущения перегрузок планируется установить до конца 2025 года 220 АСИ.

Эти станции будут функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивая непрерывный контроль за весом и габаритами транспортных средств, - сказано в сообщении.

По данным министерства, система позволяет в автоматическом режиме выявлять нарушения и оперативно направлять предписания нарушителям. На данный момент по стране установлено 59 АСИ, из них 30 на республиканских автодорогах.

"С момента внедрения автоматизации, начиная с сентября прошлого года, было направлено 3284 предписания на уплату штрафов за нарушения весовых норм. Благодаря цифровым решениям, количество предписаний возросло в 12 раз, что подтверждает эффективность нового подхода", - заявили в Минтрансе.

Напомним, в конце августа прошлого года въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах. Тогда сообщалось, что автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город.

А в сентябре автоматизированную систему официально внедрили для авто при въезде в Астану. До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Позже вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

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