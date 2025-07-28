"Достойно представили страну": Токаев поздравил певицу Айгерим Алтынбек с триумфом в Италии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Айгерим Алтынбек, победившей на XI международном оперном конкурсе CLIP в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил оперную певицу Айгерим Алтынбек, которая выиграла в нескольких номинациях на фестивале в Италии.

"Ваш успех, продемонстрировавший всему миру культуру Казахстана и отразивший признание международных экспертов, имеет большое значение. Вы достойно представили нашу страну и отечественное искусство на мировой сцене. Уверен, Вас в будущем ждут новые свершения! – говорится в телеграмме", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Айгерим Алтынбек в итальянском Портофино стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера.

В июне этого года стало известно, что Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра "Ла Скала".

А в апреле журналисты спросили министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву о том, кто еще из отечественных артистов, кроме Димаша Кудайбергена, мог бы прославлять Казахстан. Тогда Балаева назвала Айгерим Алтынбек.

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