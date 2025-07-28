Сбой в системе "Аэрофлота": как это отразится на рейсах в/из Казахстана, ответили в Минтрансе

Сегодня российская компания "Аэрофлот" объявила о сбое в системе, из-за которого были отменены почти 50 рейсов. Ситуацию прокомментировали в Министерстве транспорта РК.

Напомним, утром 28 июля пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила о "вынужденной корректировке" рейсов. Из-за сбоя в системе были отменены почти 50 рейсов в/из Шереметьево. На инцидент отреагировала транспортная прокуратура. Позже СМИ сообщили, что ответственность за сбой взяли на себя хакеры.

Министерство транспорта РК прокомментировало инцидент. Отмечается, что представители авиакомпании "Аэрофлот" заверяют, что технический сбой относится к внутренним IT-системам авиакомпании "Аэрофлот", которые регулируют внутренние авиаперевозки по России.

"Данный технический сбой не влияет на международные рейсы, в том числе в Казахстан. Рейсы в/из Казахстана выполняются в соответствии с действующим расписанием и отмены рейсов не планируются.

При этом, рейс авиакомпании SU1962/1963 Москва-Астана-Москва отменен по технической причине, пассажиры все оповещены и перевозка будет выполнена следующим рейсом авиакомпании SU1914/1915, все услуги при изменении статуса рейса будут предоставлены в рамках действующего законодательства", - сообщает Минтранс.

Пассажирам авиакомпании рекомендуют заблаговременно отслеживать статус своего рейса.

"Министерством проведено оперативное совещание с представителями авиакомпании "Аэрофлот", указано о необходимости предоставления заблаговременной информации и оказания услуг пассажирам. Вопрос находится на особом контроле Министерства", - резюмирует Минтранс.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что перед 9 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом, а в аэропортах отменяли рейсы накануне визитов зарубежных лидеров, которые вместе с Владимиром Путиным должны присутствовать на параде Победы на Красной площади.

А в прошлом году международный аэропорт Астаны обратился к пассажирам в связи с тем, что испытывает некоторые технические проблемы.

Также масштабный сбой произошел в прошлом году - в Сети стали появляться сообщения о сбоях в работе сервисов Microsoft. Это повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру.

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