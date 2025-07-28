Занимавшаяся майнингом компания должна заплатить 8 млн тенге

В Жамбылской области ТОО лишили лицензии по цифровому майнингу и обязали выплатить 8,1 млн тенге за лицензионный сбор и госпошлину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций к ТОО о лишении лицензии и взыскании лицензионного сбора рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.

Истец является уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере цифровых активов.

В 2023 году ответчику выдали лицензию на осуществление деятельности по цифровому майнингу сроком на 3 года. При этом он не оплатил сбор в размере 2 000 МРП за ее выдачу.

В связи с нарушениями лицензионных требований, в том числе отсутствием у ответчика обязательных систем оборудования, лицензию приостановили в сентябре 2024 года.

В установленный законом срок нарушения устранены не были, что послужило основанием для обращения в суд.

Ответчик в своем отзыве иск не признал. Компания указала, что для осуществления деятельности ей необходимо приобретать в большом количестве электрическую энергию. В связи с этим ТОО обратилось к АО для заключения договора участия на рынке торговли электрической энергии, но согласия от АО не получило.

Суд установил, что между ответчиком и АО все же был заключен договор участия на рынке торговли электрической энергией.

"Однако позже ответчика исключили из перечня из-за приостановленной лицензии. ТОО не устранило нарушения в период приостановления лицензии", - отметили в суде.

Суд пришел к выводу о правомерности требований истца, учитывая как нарушения, так и неисполнение обязанности по уплате лицензионного сбора.

Иск Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций удовлетворили. ТОО лишили лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу. Также с компании в доход государства взыскали лицензионный сбор в размере 2 000 МРП (7 864 000 тенге) и государственную пошлину в размере 237 тыс. тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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