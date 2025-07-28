Занимавшаяся майнингом компания должна заплатить 8 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Занимавшаяся майнингом компания должна заплатить 8 млн тенге

    Опубликовано:

    Биткоины и деньги
    Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Жамбылской области ТОО лишили лицензии по цифровому майнингу и обязали выплатить 8,1 млн тенге за лицензионный сбор и госпошлину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций к ТОО о лишении лицензии и взыскании лицензионного сбора рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.

    Истец является уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере цифровых активов.

    В 2023 году ответчику выдали лицензию на осуществление деятельности по цифровому майнингу сроком на 3 года. При этом он не оплатил сбор в размере 2 000 МРП за ее выдачу.

    В связи с нарушениями лицензионных требований, в том числе отсутствием у ответчика обязательных систем оборудования, лицензию приостановили в сентябре 2024 года.

    В установленный законом срок нарушения устранены не были, что послужило основанием для обращения в суд.

    Ответчик в своем отзыве иск не признал. Компания указала, что для осуществления деятельности ей необходимо приобретать в большом количестве электрическую энергию. В связи с этим ТОО обратилось к АО для заключения договора участия на рынке торговли электрической энергии, но согласия от АО не получило.

    Суд установил, что между ответчиком и АО все же был заключен договор участия на рынке торговли электрической энергией.

    "Однако позже ответчика исключили из перечня из-за приостановленной лицензии. ТОО не устранило нарушения в период приостановления лицензии", - отметили в суде.

    Суд пришел к выводу о правомерности требований истца, учитывая как нарушения, так и неисполнение обязанности по уплате лицензионного сбора.

    Иск Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций удовлетворили. ТОО лишили лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу. Также с компании в доход государства взыскали лицензионный сбор в размере 2 000 МРП (7 864 000 тенге) и государственную пошлину в размере 237 тыс. тенге.

    Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Ранее эксперт рассказал, сколько денег потребуется для создания майнинговой фермы в Казахстане. По его словам, майнинговые фермы становятся популярными из-за лояльного законодательства, доступа к возобновляемым источникам энергии и низкой стоимости оборудования.

    В Алматы вынесли приговор горожанину, который с 2021 по 2024 годы занимался незаконной торговлей криптовалютой. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. В доход государства конфисковали цифровые активы и автомашину Mitsubishi.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.