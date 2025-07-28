Замакима Уральска наказали после скандала с генпланом за 250 млн тенге

В Уральске разгорелся скандал вокруг генерального плана за 250 млн тенге, основанного на данных других городов. Из-за этого заместителю акима сделали выговор, передает МИА "Казинформ".

В ходе общественных слушаний было установлено, что в проектной документации генплана использовались сведения, относящиеся не к Уральску, а преимущественно к Караганде и Семею.

Также стало известно, что за разработку данного генерального плана заплатили 250 миллионов тенге проектной организации. Заместителю акима Уральска Азамату Халелову был объявлен выговор.

Ранее стало известно, что в ЗКО сельский аким перечислил подрядчику более 6,5 млн тенге за незавершенные работы на футбольном поле. В частности, не были закончены работы по оборудованию рулонного покрытия, урн и скамеек, фонарей, посадке живой изгороди. Акиму объявили о неполном служебном соответствии.

А в Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства при финансировании ремонта административного здания - районный акимат направил бюджетную заявку на сумму 39,1 млн тенге. Однако при изучении документации были установлены виды работ, относящиеся к капитальному ремонту. При таких обстоятельствах планируемая сумма являлась необоснованной.

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