У жителей пригорода не было ни одного вопроса к акиму Павлодара (видео)

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков провел отчетную встречу с жителями Кенжекольского сельского округа, во время которой главе города не поступило вопросов и замечаний, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном аккаунте акима Павлодара в Instagram, при поддержке акима региона Асаина Байханова село поэтапно благоустраивается. За прошедший период выполнили значимые работы по улучшению инфраструктуры.

Так, было заасфальтировано 4 км дорог, установлено 68 опор уличного освещения, проложена линия электроснабжения протяженностью 3,74 км, обустроены три современные детские площадки с тартановым покрытием, создан мини-сквер для комфортного отдыха сельчан.

Также Хасар Хабылбеков посетил ряд объектов и лично ознакомился с результатами проделанной работы.

"Жители положительно оценивают деятельность местных исполнительных органов. Во время встречи вопросов и замечаний не поступало", - отметил аким Павлодара.

Сообщается, что работа по благоустройству села будет продолжена.

В июне аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к жителям региона в связи со своим летним отпуском. Он рассказал, чем планировал заняться.

В Атырау ложная рассылка о том, что в Центре Абая проходит прием граждан с участием акима города Шакира Кейкина, вызвала ажиотаж среди горожан. К зданию начали стекаться десятки людей.

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