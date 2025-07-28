У жителей пригорода не было ни одного вопроса к акиму Павлодара (видео)
Опубликовано:
Аким Павлодара Хасар Хабылбеков провел отчетную встречу с жителями Кенжекольского сельского округа, во время которой главе города не поступило вопросов и замечаний, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном аккаунте акима Павлодара в Instagram, при поддержке акима региона Асаина Байханова село поэтапно благоустраивается. За прошедший период выполнили значимые работы по улучшению инфраструктуры.
Так, было заасфальтировано 4 км дорог, установлено 68 опор уличного освещения, проложена линия электроснабжения протяженностью 3,74 км, обустроены три современные детские площадки с тартановым покрытием, создан мини-сквер для комфортного отдыха сельчан.
Также Хасар Хабылбеков посетил ряд объектов и лично ознакомился с результатами проделанной работы.
"Жители положительно оценивают деятельность местных исполнительных органов. Во время встречи вопросов и замечаний не поступало", - отметил аким Павлодара.
Сообщается, что работа по благоустройству села будет продолжена.
В июне аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к жителям региона в связи со своим летним отпуском. Он рассказал, чем планировал заняться.
В Атырау ложная рассылка о том, что в Центре Абая проходит прием граждан с участием акима города Шакира Кейкина, вызвала ажиотаж среди горожан. К зданию начали стекаться десятки людей.
В Акмолинской области сняли с должности акима сельского округа, который участвовал в пьяном конфликте и нанес противнику телесные повреждения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269536-u-zhiteley-prigoroda-ne-bylo-ni-odnogo-voprosa-k-akimu-pavlodara-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах