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    Пожарная опасность и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану на понедельник

    Опубликовано:

    Ветер в поле
    Ветер в поле. Иллюстративное фото: Pixabay

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    28 июля в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер - порывы скоростью 30 м/с и более. На востоке, юге, в центре, горных районах области ожидается гроза. Ветер на востоке области скоростью 15-20 м/с.

    В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

    На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер днем на западе, юге, в горных районах области скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте 28 июля днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области днем на севере, востоке области ожидается ветер скоростью 15-20, на востоке, в центре области порывы скоростью 23 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Уральске 28 июля ветер - днем порывы скоростью 18 м/с.

    На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза. Ветер на севере, юге, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Алматы 28 июля днем ожидается гроза.

    В Конаеве днем ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с.

    На северо-западе Мангистауской области ночью ожидается гроза. Ветер днем на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау 28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Карагандинской области ночью ожидается гроза. Ветер на западе, севере области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами - 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде ожидается гроза.

    В Атырауской области днем на севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области - высокая пожарная опасность.

    В Атырау 28 июля ожидается высокая пожарная опасность.

    На востоке области Ұлытау днем ожидается гроза. Ветер днем на западе, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, в центре Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Ветер на севере, в центре области скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде 28 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер днем на севере, западе, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актобе днем ожидается ветер - порывы скоростью 15 м/с.

    В Костанайской области ожидаются гроза, днем на юге, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер днем на юге, востоке скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанае 28 июля утром и днем ожидается гроза.

    На севере, юге, в центре области Абай ночью ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ветер ночью на севере, юге, в центре области, днем на востоке, юге, в центре области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее ночью 28 июля ожидается ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере Восточно-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, востоке, юге области скоростью 15-20, днем порывы скоростью 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 28 июля ночью и утром ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, востоке Павлодарской области ночью ожидается гроза. Ветер на западе, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Павлодаре 28 июля ночью ожидаются гроза, ветер -порывы скоростью 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

    В Таразе 28 июля днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер на западе, севере, востоке области скоростью 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

    В Кокшетау 28 июля ожидается гроза, ветер -порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Астане ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с.

    На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. Ветер днем на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Петропавловск: 28 июля ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

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