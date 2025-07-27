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    Засуха в Казахстане: "водных браконьеров" оштрафовали на 1,7 млн тенге

    Опубликовано:

    Незаконная насосная установка
    Незаконная насосная установка. Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции нашли 9 незарегистрированных насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из реки Сырдарья, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

    Как сообщается в Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации РК, специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили 9 незарегистрированных насосных установок, осуществлявших незаконный забор воды из реки Сырдарья.

    В результате возбуждено 9 административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.

    В целом с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 62 лица, использовавших воду без разрешения на специальное водопользование. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 12,7 млн тенге.

    Кроме того, специалисты инспекции провели разъяснительные работы в 73 населенных пунктах касательно вступления в силу нового Водного кодекса.

    Один факт недобросовестного водопользования установлен Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией. В частности, выявлен факт утечки в основной водопроводной трубе и неисправность прибора учета воды. В результате водопользователю был выписан штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

    "В настоящее время все бассейновые инспекции регулярно проводят мониторинг на предмет нарушений водного законодательства. Также ведутся разъяснительные работы с водопользователями по вопросам нового Водного кодекса, правил пользования поливной водой, оформления разрешения на специальное водопользование и необходимости перехода на водосберегающие технологии", - сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Темирлан Абдыкулов.

    Напомним, как стало известно, на юге Казахстана поливная вода - "на вес золота". Поля поливают строго по графику из-за дефицита.

    Ранее сообщалось, что Бектенов поручил наказать чиновников на юге Казахстана из-за тяжелой ситуации с водой - их привлекут к ответственности за то, что в регионах незаконно были посажены влагоемкие растения.

    Также напомним, в мае министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о рисках засухи в этом году.

    Отметим, в начале этого месяца рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации не подтвердила нехватки поливной воды в Илийском районе Алматинской области.

    Добавим, что в прошлом году фермеры в Туркестанской области столкнулись с засухой уже в начале апреля - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

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