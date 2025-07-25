Один из госсервисов будет временно недоступен в Казахстане

Комитет государственных доходов предупредил казахстанцев, что сервисы ИС ЦУЛС будут временно недоступны из-за технических работ, передает NUR.KZ.

По информации ведомства в Telegram-канале, технические работы на информационной системе "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС) будут проводиться в понедельник, 28 июля, в период с 02:00 до 07.00.

"На основании вышеизложенного, участников внешнеэкономической деятельности просим заранее произвести оплату ТПиН с целью образования положительного сальдо на лицевом счете. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - сообщили в КГД.

Напомним, недавно EGov, e-Otinish и другие госсервисы были временно недоступны для казахстанцев - проводились плановые технические работы, направленные на обеспечение бесперебойной работы проектов.

До этого Комитет государственных доходов сообщил, что участились случаи фейковых сообщений казахстанцам через WhatsApp и Telegram от имени руководства ведомства. В ведомстве рекомендуют проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам.

А в прошлом году официальный сайт Комитета государственных доходов Минфина РК взломали хакеры. Казахстанцам были временно недоступны некоторые сервисы.

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