Компания Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: в Минтрансе назвали причины
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Одна из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa временно приостановит полеты в Казахстан. В Минтранспорта объяснили почему, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в министерстве, Lufthansa приостанавливает выполнение полетов в Казахстан с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года.
Причины в министерстве приводят следующие:
- Облет воздушного пространства России в связи с военными действиями приводит к увеличению расходов.
- Нехватка воздушных судов в парке и несвоевременная поставка новых воздушных судов и запасных частей. Отмечается, что сейчас многие мировые авиакомпании сталкиваются с несвоевременным получением заказанных воздушных судов, в связи с чем пересматриваются планы перевозчиков.
- Сезонное снижение пассажиропотока, которое наблюдается у многих перевозчиков.
"Авиасообщение через Астану и Алматы выполняются по обращению самой авиакомпании – для обеспечения загрузки рейсов", - добавили в Минтранспорта.
Отметим, по данным портала "Ведомости", Lufthansa Group – это глобальная авиационная группа, насчитывающая около 240 дочерних компаний. Компания объединяет сегменты пассажирских авиаперевозок и авиационных услуг.
Сегмент пассажирских авиалиний включает авиакомпании сети Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.
Рейсы компании осуществляются из собственных глобальных хабов во Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе, а также из национальных хабов в Вене и Брюсселе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269098-kompaniya-lufthansa-priostanovit-polety-v-kazahstan-v-mintranse-nazvali-prichiny/
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