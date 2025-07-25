Компания Lufthansa приостановит полеты в Казахстан: в Минтрансе назвали причины

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa временно приостановит полеты в Казахстан. В Минтранспорта объяснили почему, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в министерстве, Lufthansa приостанавливает выполнение полетов в Казахстан с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года.

Причины в министерстве приводят следующие:

Облет воздушного пространства России в связи с военными действиями приводит к увеличению расходов. Нехватка воздушных судов в парке и несвоевременная поставка новых воздушных судов и запасных частей. Отмечается, что сейчас многие мировые авиакомпании сталкиваются с несвоевременным получением заказанных воздушных судов, в связи с чем пересматриваются планы перевозчиков. Сезонное снижение пассажиропотока, которое наблюдается у многих перевозчиков.

"Авиасообщение через Астану и Алматы выполняются по обращению самой авиакомпании – для обеспечения загрузки рейсов", - добавили в Минтранспорта.

Отметим, по данным портала "Ведомости", Lufthansa Group – это глобальная авиационная группа, насчитывающая около 240 дочерних компаний. Компания объединяет сегменты пассажирских авиаперевозок и авиационных услуг.

Сегмент пассажирских авиалиний включает авиакомпании сети Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Рейсы компании осуществляются из собственных глобальных хабов во Франкфурте, Мюнхене и Цюрихе, а также из национальных хабов в Вене и Брюсселе.

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