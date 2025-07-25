Блокированные жилые дома сносят в предгорье Алматы (фото)

Крупный строительный объект сносят в предгорье Алматы по решению суда - блокированные жилые дома в ПК "Жанару", 556, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата, до начала строительства домов в отношении собственника принимались административные меры за срез склона горы и строительство подпорной стены. Ему было выписано предписание на устранение допущенных нарушений, а также был подан судебный иск на принудительное исполнение.

"На основании имеющихся разрешительных документов на строительство садовых домов, собственником начато строительство двух блокированных жилых домов. По мере окончания строительных работ собственник ввел объект в эксплуатацию самостоятельно как садовые дома, что не соответствовало согласованному эскизному проекту.

Управлением приняты административные меры в отношении собственника и 16 мая 2024 года подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд города на отмену исходных документов и на снос объектов", - рассказали в пресс-службе.

В итоге апелляционная жалоба собственника оставлена без удовлетворения, решение о сносе вступило в законную силу.

Несколько дней назад в предгорье Алматы снесли два дома в ПК "Горный гигант". Их строили без разрешительных документов.

Недавно сообщалось, что по решению суда под снос попал таунхаус, строящийся в предгорье Алматы. Собственник приступил к возведению объекта и подпорной стены без разрешительных документов.

Ранее мы писали, что в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

Также в мегаполисе под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

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