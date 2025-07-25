Казахстанский певец попал под суд за мат в аэропорту

В суде Астаны рассмотрели дело против певца Жубаныша Токсанбаева (сценическое имя Жубаныш Жексен), назначив штраф за нецензурную брань в аэропорту, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям рассмотрено дело по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1, ст. 434 КоАП).

"Из материалов дела следует, что 21 июля 2025 года около 00:30, находясь в Международном аэропорту Астаны, Т. высказал в адрес гражданки С. нецензурные выражения, демонстрируя явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок и спокойствие лиц", - сообщает суд.

В ходе судебного разбирательства Т. не отрицал факт правонарушения, пояснив, что находился в эмоционально напряженном состоянии, принес извинения и раскаялся в содеянном.

Заявитель С. подтвердила факт происшествия.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются материалами дела, протоколом об административном правонарушении, пояснением привлекаемого, показаниями заявителя и свидетелей, видеозаписью.

"С учетом характера совершенного правонарушения, его поведения до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность за административные правонарушения - признание вины и раскаяние в содеянном, обстоятельства, отягчающие ответственность за административные правонарушения - совершения административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, судом применена мера взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге)", - резюмирует суд.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В пресс-службе столичного суда подтвердили NUR.KZ, что дело рассматривалось в отношении казахстанского певца Жубаныша Жексена (Токсанбаева).

Напомним, в июле Жубаныш Жексен выступал на концерте в рамках празднования Дня столицы.

Касаемо совершенного им правонарушения напомним о подобных случаях. Так, также в июле жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

В январе гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы. Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП.

Прошлым летом девушка, которая сняла видео о том, что ее не пустили на самолет Air Astana "из-за красных глаз", признала, что была пьяна и выплатит штраф.

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