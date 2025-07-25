Брак в "красивую" дату: сколько казахстанцев решили пожениться 25.07.25

В символическую дату, 25.07.25, подали заявление на регистрацию брака 1465 пар по Казахстану, и 109 заявлений поступило на расторжение брака, передает NUR.KZ.

Как сообщает госкорпорация "Правительство для граждан", больше всего заявлений о желании создать семью поступило в отделы РАГС Алматы - 257 заявок. В столице к такому решению пришли 225 пар, а тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 144 заявками.

Перелистнуть страницу жизни и начать новую главу решили также 218 человек, которые приняли непростое решение о финале брачных уз. Таким образом, в отделы РАГС по всей стране поступило 109 заявлений на расторжение брака в этот символический день.

Напомним, ранее психологи и работники РАГС высказались о том, что казахстанцы стали позже вступать в брак, средний возраст женихов и невест достиг 25-36 лет.

В марте текущего года в Бюро нацстатистики заявили, что за последние пять в лет в Казахстане сильно снизилось число желающих вступить в брак.

А в мае этого года стало известно, что число браков в Казахстане оказалось минимальным за 11 лет, меньше женились только в пандемию. Кроме того, специалисты Центра изучения института семьи заявляли, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности, при этом популярность гражданских браков растет.

В Верховном суде рассказали, что за последние три года суды Казахстана рассмотрели десятки тысяч дел о расторжении брака. В некоторых регионах разводы являются частым явлением.

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