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    "Люди на нервах": скандал разгорелся вокруг крупного авторынка в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Авторынок
    Авторынок. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    В Алматы разгорается скандал вокруг одного из крупных авторынков - его признали незаконным и потребовали снести. Продавцы рынка с решением властей не согласны, передает сайт телеканала КТК.

    Освободить контейнеры от местных продавцов потребовали судебные исполнители, но арендаторы отказываются покидать места.

    "Я оформила шесть кредитов! Мой дом находится в залоге. Четыре месяца назад я отдала за место 3 с половиной миллиона тенге. Я исправно оплачиваю аренду. Просто так мы не освободим территорию. Пусть нам найдут новые торговые точки. Люди на нервах. Мы уже взяли в руки канистры с бензином. Мы готовы поджечь себя", - заявила Марал Жаксылыккызы.

    Как отмечает телеканал, удобное расположение и приемлемая арендная плата делают рынок лакомым кусочком для многих предпринимателей. Сейчас здесь насчитывается около 2 тыс. торговых точек.

    Сами торговцы заявляют, что новость о сносе стала для них громом среди ясного неба, ведь заранее их никто не предупредил. При этом большая часть продавцов покупала товар в кредит, и где теперь им работать, они не понимают.

    "Мы в месяц 200 тысяч платим. Три кредита у нас. Мы все оборудование в столовую брали в кредит. У меня все продукты, все испортится. Продукты, оборудование – это минимально 5 миллионов", - поделился Алим-Арман Локияев.

    Выяснилось, что рынок работал без разрешительных документов. В отделе градостроительного контроля объяснили, предприниматель незаконно сдавал в аренду торговые места. 

    "Нарушение строительства: без проектно-сметной документации, без согласования эскизного проекта, полученного управлением урбанистики. Сперва застройщик должен получить исходно-разрешительные документы: акт планировочного задания, согласования эскизного проекта, пройти экспертизу. Потом уведомить управление градостроительного контроля", - сообщил глава отдела Алибек Тульбасиев.

    Руководители авторынка заявили, что проиграли суд, но намерены подать апелляцию.

    "Суд был до меня. И он был проигран. Мы бы хотели обжаловать и постараться все узаконить и привести в порядок. Мы сейчас разговариваем, будем делать модернизацию. В связи с этим мы хотели бы оставить и построить уже все СТО-сервисы нового поколения. Предоставим место. На базаре мы найдем временные места", - заверил директор рынка Азамат Кулмаханбет.

    Судебные исполнители остались непреклонны. До 11 августа арендаторам придется освободить свои торговые места.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее в Алматы возмущались продавцы другого рынка - Зеленого базара. Их недовольство вызвало очередное поднятие арендной платы. Торговцы заявляли, что и без этого с трудом сводят концы с концами.

    К слову, подобная ситуация уже наблюдалась в мае - тогда продавцы Зеленого базара также заявляли, что повышение арендной платы для них непосильно. Предприниматели заявляли, что вынуждены будут поднять цены на товар, а покупателей на рынке и без того немного.

    В тот раз сообщалось, что арендную плату повысили на 20%.

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