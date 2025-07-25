Демонтаж исторической стелы в Алматы возмутил ученых (видео)

Жители микрорайона Алатау в Алматы возмущены тем, что власти убрали легендарную стелу у въезда в микрорайон. В акимате заявляют, что об этом просили сами местные, передает сайт телеканала КТК.

Несколько десятилетий подряд у въезда в алматинский микрорайон Алатау, где расположен единственный в стране Институт ядерной физики, стояла стела. Местные жители считают, что она отражает их связь с наукой, а потому к стеле тут относились с особым трепетом.

Однако недавно объект демонтировали, сейчас все, что осталось от него - болты, торчащие из земли. Горожане демонтажем конструкции недовольны.

Как рассказал журналистам Сергей Петров, его бабушка и дедушка переехали сюда, как только основали тогда еще поселок. И уже третье поколение их семьи работает в Институте ядерной физики. Поэтому для мужчины стела была настоящей историей.

"Данная стела была демонтирована 14 июля, посреди дня. После чего мы об этом узнали – местные жители, которых не проинформировали. Мы начали задавать вопросы.

Информация о том, по какой причине была демонтирована стела, звучала так: она представляет угрозу для жителей, и что она может обрушаться, что она проржавела", - рассказал Петров.

Ученые провели свое расследование и выяснили: стелу отвезли на частную территорию. Сейчас она находится за закрытыми воротами.

Чиновники заявляют, что вопрос о демонтаже подняли сами жители микрорайона. С ними провели собрание, а потом запустили голосование.

"К нам поступило обращение с предложением установить новую стелу в современном формате. В конце 2024 года в рамках обсуждения с участием жителей был выбран проект. Также было проведено голосование, в котором за постройку стелы проголосовало более 2 тысяч человек. Все это было реализовано через программу "Бюджет народного участия", - сообщил замакима района Айдос Нурлыбаев.

Людям показали новый проект. Однако большинству дизайн пришелся не по вкусу. Поэтому жители потребовали повторного голосования. От него уже будет зависеть, появится в поселке новая стела или же на прежнее место вернут старую.

Источник: КТК

Напомним, ранее в акимате сообщали, что программа "Бюджет народного участия" позволяет местным жителям воплощать свои идеи по обновлению городской инфраструктуры. В 2025 году на проекты программы в этом году планировалось выделить 17,1 млрд тенге.

В рамках этой программы в микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы в рамках этой программы заброшенный участок преобразовали в уютное общественное пространство, а в Бостандыкском районе Алматы обновили детскую площадку.

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