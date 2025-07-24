Участок Майлина перекроют на ночь в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом сегодня ночью перекроют участок улицы Майлина - от улицы Бухтарминской в сторону кольца ВАЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"С 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", - отмечается в сообщении ведломства, опубликованном в Telegram-канале.

Алматинцев просят заранее планировать свой маршрут.

Сегодня сообщалось, что в связи с ремонтом на время перекроют участок улицы Улугбека, на котором полностью ограничат движение почти на сутки.

Напомним, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.

А по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

При этом в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Еще в Алмалинском районе Алматы до 31 августа движение ограничат на участке улицы Жамбыла в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.