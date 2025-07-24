Движение через тоннель на улице Бараева полностью перекроют до сентября в Астане

В Астане из-за работ по замене облицовки стен и бордюров в транспортном подземном туннеле по ул. А. Бараева движение полностью перекроют с 25 июля до 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города запланированы работы по замене облицовки стен и бордюров в транспортном подземном туннеле по ул. А. Бараева.

В связи с этим с 25 июля по 1 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также в Астане на парковочной зоне перед входом в центральный парк вдоль проспекта Туран пройдет ремонт дорожного покрытия. Поэтому участок временно закрыли по 26 июля.

Еще в столице по 27 июля будет частично перекрыто движение по улице Ч. Айтматова на участке от улицы Сыганак до улицы Ж. Молдагалиева. Там ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна.

Также по 25 июля перекрыто движение по ул. Сыганак на участке: от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ радиосы, от Қазақ радиосы до улицы Сауран.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.

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