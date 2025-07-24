Распределять призывников в войска будет ИИ в Казахстане

На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал о планах внедрить систему с ИИ, которая поможет определить, кого и в какие войска призывать, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикера спросили, когда планируется запуск упомянутой им системы с ИИ для отбора призывников.

"Мы уже работаем в электронной системе, которая позволяет нам определять, кто подлежит призыву, кто нет. Это в основном категория студентов и граждан с инвалидностью. Мы их убираем в отдельный список. Более того, студентам направляем SMS-уведомления о том, что они могут не приходить в военкоматы.

Но теперь мы хотим углубиться дальше: понять, исходя из всех этих данных, которые у нас есть (первичные данные, где он родился, где учился, какое образование имеет, семейное положение, рост, вес) - исходя из этого определить, в какие виды войск мы можем его направить служить. То есть система будет подсказывать нам, делая более точечный подбор призывников", - рассказал Дархан Ахмедиев.

По его словам, по плану сроки внедрения системы - до конца этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ.

Также напомним, в начале июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова.

После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. В сентябре прошлого года он был назначен заместителем министра обороны.

Затем сообщалось, что Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.

Позже глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил. В их числе - цифровизация Вооруженных Сил и использование искусственного интеллекта.

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