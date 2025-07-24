Автодилера в Уральске уличили в навязывании дополнительных условий

Одного из официальных автодилеров в Уральске уличили в навязывании дополнительных условий по договору - об обслуживании машин в определенных сервисных центрах, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Департамент АЗРК по Западно-Казахстанской области рассмотрел коллективное обращение жителей региона в отношении действий официального дистрибьютера одной из марок авто в Уральске.

Было установлено, что договоры купли-продажи, заключаемые между покупателем и автосалоном, содержали требование об обязательном прохождении технического обслуживания автомобиля в гарантийный период только в сервисных центрах у официальных дилеров. Нарушение данного требования предусматривало отказ в гарантийном ремонте.

"В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан навязывание дополнительных условий при реализации товара является недобросовестной конкуренцией и может повлечь ответственность в установленном законом порядке", - отметили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

В этой связи департамент направил уведомление в адреc ТОО об устранении выявленных нарушений.

"В настоящее время уведомление исполнено, договоры приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере защиты конкуренции", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Алматы автодилера оштрафовали на 88 млн тенге за навязывание платных дополнительных услуг. Речь шла об установке сигнализации, затемнении автостекол, продаже ковриков и других комплектующих за дополнительную оплату.

А житель Туркестанской области добился выплаты компенсации после неудачной покупки. Он приобрел новый автомобиль в салоне, но в машине вскоре выявили технические неисправности, в том числе в трансмиссии и системе электронной подачи команд.

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