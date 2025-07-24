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    Публичный список управляющих компаний, КСК и ТОО создадут в Казахстане

    Опубликовано:

    Дом
    Фото: Astana.gov.kz

    Информация о субъектах управления объектами кондоминиума, таких как ТОО, КСК и управляющие, станет доступной для каждого жителя страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпромышленности.

    На официальном сайте Министерство промышленности и строительства сообщило, что совместно с Казцентром ЖКХ, а также местными исполнительными органами начинает работу по созданию национального публичного реестра субъектов управления многоквартирными жилыми домами. Это связано с изменениями жилищного законодательства.

    Реестр будет включать актуальные сведения и данные по каждому зарегистрированному субъекту управления, включая соответствие его деятельности требованиям закона и подзаконных актов.

    "Таким образом, решается вопрос о закрытости данных по объектам кондоминиума. Например, когда собственники имущества при смене квартиры или нежилого помещения, в первое время, испытывают трудности с поисками нужной информации о том, кто управляет домом, какие обслуживающие организации закреплены к объекту, куда обращаться в случае возникновения вопросов по утвержденным тарифам, сметам или наступлении аварийных ситуаций", - сообщили в ведомстве.

    Министерство пояснило, что создание реестра - это шаг к цивилизованному и ответственному управлению жильем, где каждый собственник имеет право знать и контролировать, что происходит с их домом и деньгами. Он призван обеспечить прозрачность, подотчетность и равный доступ к информации в сфере ЖКХ.

    "Согласно утвержденным планам, запуск единой базы субъектов управления планируется в ближайшее время. До конца года все субъекты управления будут обязаны пройти регистрацию по присутствию на объекте управления, обновить сведения и провести своевременную перерегистрацию в случаях, если юридическая форма относится к КСК, в противном случае - к ним будут применены меры административного реагирования согласно Закону "О жилищных отношениях", - заключили в министерстве.

    Добавим, в мае прошлого года мы писали, что ответственность КСК и ОСИ хотят усилить в Казахстане. Депутат Екатерина Смышляева говорила, что законом будет определен порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества.

    При этом в начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

    Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

    Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК. Однако в апреле 2023 года глава государства заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

    Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется. Позже власти объясняли, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.

    Затем стало известно, что в Казахстане планируют внедрить новую форму управления многоэтажными домами, которая станет альтернативой ОСИ.

    А недавно глава государства подписал несколько закон, который упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

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