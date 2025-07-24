Когда начнется прием документов в магистратуру в Казахстане
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Министерство науки и высшего образования опубликовало календарь поступления в магистратуру на 2025-2026 учебный год, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в министерстве, комплексное тестирование, необходимое для поступления в магистратуру, абитуриенты могут сдать с 21 июля по 10 августа.
Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты пройдет с 12 по 18 августа., а прием документов для обучения на платной основе - с 15 по 28 августа.
Списки обладателей грантов будут объявлены до 25 августа.
Актуальную информацию можно также уточнить на официальных сайтах и страницах вузов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как казахстанцам подать заявку на образовательные гранты онлайн. А о том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.
Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268309-kogda-nachnetsya-priem-dokumentov-v-magistraturu-v-kazahstane/
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