Ребенок застрял между бетонными плитами в Жамбылской области (видео)
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В одном из сел Жамбылской области спасатели пришли на помощь малышу, который во время игр застрял между бетонными плитами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в селе Улгули.
Во время игры на улице четырехлетний ребёнок по неосторожности застрял между бетонными плитами. Самостоятельно выбраться он не мог.
"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали плиты и освободили ребенка", - рассказали в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268204-rebenok-zastryal-mezhdu-betonnymi-plitami-v-zhambylskoy-oblasti-video/
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