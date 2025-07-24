Ребенок застрял между бетонными плитами в Жамбылской области (видео)

В одном из сел Жамбылской области спасатели пришли на помощь малышу, который во время игр застрял между бетонными плитами, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в селе Улгули.

Во время игры на улице четырехлетний ребёнок по неосторожности застрял между бетонными плитами. Самостоятельно выбраться он не мог.

"На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разжали плиты и освободили ребенка", - рассказали в МЧС.

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