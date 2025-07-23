"Плата за сервис, не за проход": в Минводы заявили, что предприниматели не имеют права ограничивать доступ к пляжам

Согласно новому Водному кодексу, предприниматели могут взимать плату за сервис на организованных пляжах, но не на проход к воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

Как сообщается на официальном сайте Министерства водных ресурсов и ирригации РК, согласно новому Водному кодексу, физические и юридические лица не имеют права ограничивать доступ граждан к водным объектам.

"Запрещается устанавливать заборы, охрану или иные ограничения, если это не предусмотрено законом. Для обеспечения соблюдения данной нормы Министерство водных ресурсов и ирригации утвердило Типовые правила общего водопользования, регламентирующие доступ граждан к водным объектам страны.

Согласно правилам, общее водопользование, в отличие от специального, не требует разрешения, а граждане имеют свободный доступ к берегам водоемов. Допускаются отдых, туризм, купание, любительская рыбалка и водопой скота в пастбищных зонах", - сообщается в публикации.

Местные исполнительные органы обязаны определять зоны массового отдыха и информировать об этом население. Запрещены действия, загрязняющие или засоряющие водные объекты, такие как мойка машин, хранение горюче-смазочных материалов и др.

"Туризм, купание, рыбалка, прогулки - все это входит в право общего водопользования, закрепленное новым Водным кодексом. Каждый гражданин имеет право общего водопользования для личных целей, если это не связано с предпринимательской деятельностью.

Запрещается установка заборов и других ограничений. Исключение - организованные пляжи, официально определенные местными исполнительными органами. В таких местах могут предоставляться платные услуги, но плата взимается только за сервис, а не за проход к воде", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, ранее в июле произошла трагедия на общественном пляже Капшагая - девушка погибла на глазах у депутата мажилиса Бакытжана Базарбека. Сообщалось, что на пляже должны были быть установлены камеры видеонаблюдения, спасательные круги, вышки, у спасателей должны быть бинокли, должен быть медработник, умеющий оказывать первую медицинскую помощь, громкоговоритель, информационные стенды.

"К сожалению, ничего этого не было! На людях просто зарабатывают деньги, не создавая нормальных цивилизованных условий для отдыха", - сказал депутат.

Он также отметил, что общественных пляжей в Капшагае практически нет - все водоохранные зоны и полосы водохранилища отчуждены в частную собственность или сданы в аренду.

Позднее стало известно, что работу этой зоны отдыха на Капшагае приостановили, проводится досудебное расследование.

Добавим также, недавно в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Также в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу. Еще один министр проверил состояние Алаколя.

А два дня назад сообщалось, что нескольких чиновников наказали за состояние курортных зон в Казахстане после критики Токаева.

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