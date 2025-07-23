Обманывают пожилых: Нацбанк обратился к казахстанцам

Нацбанк обратил внимание на участившиеся случаи мошенничества в отношении пожилых казахстанцев - специалисты дали свои рекомендации, как защититься от аферистов, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

"Злоумышленники активно используют различные сценарии для введения в заблуждение, применяя психологическое давление и методы манипуляции. Как правило, мошенники действуют внезапно: звонят или направляют сообщения, в разговоре настойчивы, оказывают давление с целью вывести человека из эмоционального равновесия и заставить принять необдуманное решение", - отметили в главном банке страны.

По данным НБК, чаще всего используются следующие схемы обмана:

представляются сотрудниками пенсионного фонда, предлагая «перерасчет» пенсий или обещая дополнительные выплаты;

выдают себя за представителей страховых компаний с «выгодными» предложениями по приумножению накоплений либо выплате вознаграждений;

сообщают, что судятся с недобросовестной компанией где когда-то приобретались лекарственные средства и им причитается компенсация, при этом просят предоставить личные данные и осуществить финансовые операции;

имитируют чрезвычайные ситуации, сообщая о вымышленных проблемах родственников (аварии, трудности) и настаивают на срочной передаче денежных средств курьеру;

представляются сотрудниками правоохранительных органов или Национального Банка, убеждая продать недвижимость и перевести деньги на так называемые «безопасные счета», которые на самом деле принадлежат мошенникам.

Национальный Банк рекомендовал родственникам и опекунам пожилых граждан помочь им настроить на мобильных устройствах функцию блокировки неизвестных номеров, а также регулярно напоминать о необходимости отказа от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки подозрительных приложений.

Также рекомендуется использовать в мобильных банковских приложениях (при наличии такой функции) настройку доверенного лица, которое сможет подтверждать или отклонять сомнительные финансовые операции, что создает дополнительный уровень защиты.

"Национальный Банк Казахстана призывает граждан быть бдительными при совершении финансовых операций с использованием цифровых сервисов и дистанционных услуг. В случае возникновения сомнений рекомендуется обращаться за консультацией в банки второго уровня или в правоохранительные органы Республики Казахстан", - заявили в НБК.

Напомним, в мае в Нацбанке заявили об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры - злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт.

До этого казахстанцев призвали не верить видеороликам с лицами "сотрудников Нацбанка". Отмечалось, что мошенники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Национального банка.

В феврале Нацбанк Казахстана выступал с предупреждением о том, что мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.

Еще в Нацбанке предупреждали, что в Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

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