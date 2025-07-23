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    Мужчину, спасшего мальчика от нападения собак в Алматинской области, наградили от имени Токаева

    Опубликовано:

    Акима Алматинской области вручает мужчине благодарственное письмо от Токаева
    Вручение. Фото: акимат Алматинской области

    Аким Алматинской области вручил Серикбеку Сакайбекову благодарственное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

    На официальном сайте акимата Алматинской области сообщили, что на заседании под председательством акима Марата Султангазиева были отмечены граждане, которые являются примерами гражданского мужества и добросовестного труда.

    Одним из них стал житель села Алмалык - Серикбек Алдабергенович, который 30 июня спас 10-летнего мальчика от смертельной опасности во время нападения собак. От имени президента страны Касым-Жомарта Токаева аким области вручил мужчине благодарственное письмо.

    Выразив признательность за проявленную отвагу, аким области отметил, что такие примеры вдохновляют и подтверждают: искренняя забота о ближнем и активная гражданская позиция по-прежнему живы в нашем обществе.

    Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

    В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

    Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам сельчанина, он услышал детские крики и бросился на помощь - чтобы спасти ребенка, ему пришлось зарезать двух собак.

    Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.

    Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

    Кроме того, исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров вручил мужчине благодарственное письмо и финансовую премию от спонсоров.

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