Выгул черепахи на поводке сняли на видео в Астане

Сегодня, 23 июля, в Сети появилось видео, заснятое очевидцем в Астане - на кадрах видно, как девушка выгуливает на поводке черепаху, передает NUR.KZ.

Видео очевидца опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.

"Девушка выгуливает черепаху в Астане. Срочно разошлите эту милоту", - написали авторы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщалось, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов.

А осенью прошлого года в Сети появилось видео, снятое астанчанкой в одном из парков столицы. На нем девушка запечатлела необычного хомяка вида "карбыш", попавшегося ей на глаза.

В этом году с необычной проблемой столкнулся житель Алматы - он подобрал на улице павлина, но в зоопарке принять птицу отказались. Домочадцы привыкают к новому питомцу. Дети и взрослые охотно ухаживают за птицей, а она отлично идет на контакт. Павлина даже спокойно держат на руках.

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