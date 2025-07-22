Улицу у кольца ВАЗ поэтапно перекроют в Алматы
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В Алматы планируется проведение ремонта участка улицы Майлина, в связи с чем движение там будет поэтапно перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Майлина вводятся временные ограничения движения.
1 этап: с 23:00 22 июля до 6:00 23 июля движение будут перекрыто от кольца ВАЗ до улицы Бухтарминская.
2 этап: с 23:00 23 июля до 6:00 24 июля движение будет перекрыто от улицы Бухтарминская в сторону кольца ВАЗ.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", - обращается ведомство к жителям и гостям города.
Добавим, также в Алмалинском районе Алматы до 31 августа движение ограничат на участке улицы Жамбыла в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.
С 22 по 24 июля в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT, движение временно ограничат на улицах Тимирязева и Желтоксан.
Также в Алматы вводятся временные ограничения движения на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова с 21 по 23 июля.
Еще с 21 июля въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты.
В связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
И также по 1 августа будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова - от улицы Карасай батыра до Кабанбай батыра.
Кроме того, по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.
А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
И по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267682-ulicu-u-kolca-vaz-poetapno-perekroyut-v-almaty/
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