Работа за рубежом: частные агентства занятости обяжут получить лицензию в Казахстане

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года разработать нормы по лицензированию деятельности частных агентств занятости за рубежом, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на заседании внимание было уделено вопросу регулирования деятельности частных агентств, занимающихся трудоустройством казахстанцев за рубежом.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что в настоящее время отсутствуют инструменты контроля за работой таких агентов, не установлены параметры ответственности.

"Необходимо до конца текущего года разработать соответствующие законодательные изменения по лицензированию деятельности частных агентств занятости", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в МВД обратились к казахстанцам, планирующим выехать за границу. Сообщалось, что мошенники все чаще действуют под видом кадровых агентств и туроператоров, предлагая "выгодную работу" за рубежом и туруслуги якобы по заниженным ценам.

В начале июля стало известно, что казахстанцы мечтали собирать клубнику в Англии, но остались ни с чем - люди, которые не смогли уехать Великобританию на заработки, требуют вернуть их вложенные деньги. Это жители Алматы, Астаны, Шымкента и Кызылорды.

О похожем случае сообщалось в 2023 году. Сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников.

А недавно мы писали, что в Карагандинской области расследуется дело о мошенничестве - местные жители передавали от 200 тыс. тенге и более якобы за трудоустройство, но работы не получили.

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