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    Перебои со светом в Астане: РЭК опубликовал полный список отключений

    Опубликовано:

    Лампочка
    Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

    АО "Астана-РЭК" сообщает, что 22 июля 2025 года в некоторых районах мегаполиса будет прекращена подача электроэнергии - это связано с проведением капремонта сетей, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на сайте АО "Астана-РЭК", 22 июля будет прекращена подача электрической энергии по нескольким адресам. Также в связи с проведением капитального ремонта на некоторых улицах производятся отключения на длительный срок.

    Все адреса, где отсутствует электроснабжение в Астане:

    Район Алматы:

    ТП-1970 ф.1.5 капитальный ремонт. С 09:00 до 17:30:

    • ул. Айнаколь 121-135
    • ул. Сайрам 1-11
    • ул. Кеген 1-12

    ТП-3301 РУ-10/0,4кВ 1 СШ капитальный ремонт; С 10:00 до 17:00:

    • ЖК "Ak BulakTown"
    • пр. Момышулы, 2/10
    • пр. Тауелсиздик, 43/1, 43/3, 45/1.

    Район Нура:

    ТП-1444 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1-капитальный ремонт; с 10:00 до 17:00:

    • ЖК "Альбион"
    • Шоссе Коргалжын, 6

    Район Байконыр:

    Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5 на участке ВЛ-10кВ оп. №21/2/1 в сторону ТП-23 ЖД, ТП-29 ЖД, ТП-85ЖД. С 10:00 до 17:30 08 - 23.07.25 г. (12 дней)

    • ул. Сарыжайлау,
    • ул. Ынтымак,
    • ул. Шортандинская,
    • ул. Кокше Кеменгерулы,
    • ул. Т. Токтаров,
    • ул. Шиели,
    • ул. Жетисай,
    • пер. Крылова,
    • пер. Тениз,
    • ул. Сусамыр,
    • ул. Малахова,
    • пер. Акжарма,
    • ул. Тонкерис.

    Кратковременное отключение линии для подготовки схемы ремонта ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5. ТП-52ЖД, ТП-27ЖД, ТП-27А,ТП-110ЖД, ТП-70ЖД, ТП-71ЖД, ТП-71АЖД, ТП-30ЖД, ТП-33ЖД, 104ЖД. С 09:30 до 10:30 и с 17:00 до 18:00 08-23.07.25 г. (12 дней)

    • ул. Кокше Кеменгерулы 4 "Средняя школа № 21",
    • ул. Кокше Кеменгерулы 18/2 поликлиника "Жанұя",
    • ул. Кокше Кеменгерулы 8, 8/1, 13 и частный сектор,
    • ул. Акбидай 11, 13, 15 и частный сектор,
    • ул. Мусоргского,
    • ул. Киелисай,
    • пер. Бестау,
    • пер. Гульзар,
    • ул. Аксу-Жабагылы,
    • ул. Сугир Алиулы,
    • пер. Аршалы,
    • ул. Ондирис,
    • ул. 36,
    • ул. Бейнеу,
    • ул. 34,
    • туп. Теректи,
    • пер. Сарыадыр,
    • ул. Сурикова,
    • ул. Текели.

    Капитальный ремонт ТП-3306 1,2-СШ-0,4кВ. 1-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 21-24.07.25 г. (4 дня) 2-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 25-30.07.25 г. (4 дня)

    • ул. С. Сейфуллина 41 ЖК "Верный",
    • ул. Ж. Аймаутова.

    Замена оборудования РУ-10/0,4кВ ТП-183. ТОО "Электромонтаж.kz"; С 10:00 до 18:00 22.07.25 г.

    • ул. Кенесары 60 "Высший колледж Казпотребсоюза",
    • ул. Кенесары 58, и частный сектор,
    • ул. газеты Егемен Казахстан.

    Капитальный ремонт ТП-3047 1-СШ РУ-10/0,4кВ. С 10:00 до 17:30 23-28.07.25 г.

    • ул. Ташенова 8 ЖК "Атамекен", 8/1.

    Проверка цепей управления ТП-1264 РУ-0,4кВ. С 14:30 до 16:30 23.07.25 г.

    • ул. Ш. Уалиханов 25, 25/1, 25/2.

    Район Сарыарка:

    Капитальный ремонт ТП-37ЖД; с 09:30 до 18:00 10-29.07.25 г. (14 дней)

    • ул. Аулие ата,
    • ул. Орнек,
    • ул. Ш. Бокеева,
    • ул. Медеу.

    Капитальный ремонт ВЛ-10кВ КТП-9аЖД - ТП-47ЖД. С 09:30 до 18:00 15.07 - 29.08.25 г. (34 дня)

    • ул. Абат-Байтак,
    • ул. Огыланды,
    • ул. Окжетпес,
    • ул. К. Байсеитовой,
    • ул. Ш. Бейсековой,
    • ул. Нурмухамбет Кожахметов,
    • ул. Султанбек Кажахметов,
    • ул. Муса Жалел,
    • пер. Жарсуат,
    • ул. Шакпак,
    • ул. Фахд бен Абдул Азиз,
    • ул. Акан Сери,
    • ул. Гагарина,
    • ул. Дулатова.

    Монтаж приборов учета АСКУЭ ТП-349 фидерное отключение. с 09:00 до 17:00 22-23.07.25 г. (2 дня)

    • ул. Сарыбулак 15а, 19, 34,
    • ул. Маскеу 4.

    Добавим, также в Астане этой ночью отключат воду по нескольким адресам.

    Вчера мы писали, что по отдельным улицам горячей воды не будет по несколько дней: с 21 по 25 июля. На части адресов ГВС вернут раньше - 23 июля. Какие улицы и дома затронет отключение и на какие сроки оно продлится, читайте здесь.

    По теме электроснабжения напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.

    Кроме того, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

    Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП. Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

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