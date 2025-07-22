Перебои со светом в Астане: РЭК опубликовал полный список отключений

АО "Астана-РЭК" сообщает, что 22 июля 2025 года в некоторых районах мегаполиса будет прекращена подача электроэнергии - это связано с проведением капремонта сетей, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте АО "Астана-РЭК", 22 июля будет прекращена подача электрической энергии по нескольким адресам. Также в связи с проведением капитального ремонта на некоторых улицах производятся отключения на длительный срок.

Все адреса, где отсутствует электроснабжение в Астане:

Район Алматы:

ТП-1970 ф.1.5 капитальный ремонт. С 09:00 до 17:30:

ул. Айнаколь 121-135

ул. Сайрам 1-11

ул. Кеген 1-12

ТП-3301 РУ-10/0,4кВ 1 СШ капитальный ремонт; С 10:00 до 17:00:

ЖК "Ak BulakTown"

пр. Момышулы, 2/10

пр. Тауелсиздик, 43/1, 43/3, 45/1.

Район Нура:

ТП-1444 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1-капитальный ремонт; с 10:00 до 17:00:

ЖК "Альбион"

Шоссе Коргалжын, 6

Район Байконыр:

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5 на участке ВЛ-10кВ оп. №21/2/1 в сторону ТП-23 ЖД, ТП-29 ЖД, ТП-85ЖД. С 10:00 до 17:30 08 - 23.07.25 г. (12 дней)

ул. Сарыжайлау,

ул. Ынтымак,

ул. Шортандинская,

ул. Кокше Кеменгерулы,

ул. Т. Токтаров,

ул. Шиели,

ул. Жетисай,

пер. Крылова,

пер. Тениз,

ул. Сусамыр,

ул. Малахова,

пер. Акжарма,

ул. Тонкерис.

Кратковременное отключение линии для подготовки схемы ремонта ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5. ТП-52ЖД, ТП-27ЖД, ТП-27А,ТП-110ЖД, ТП-70ЖД, ТП-71ЖД, ТП-71АЖД, ТП-30ЖД, ТП-33ЖД, 104ЖД. С 09:30 до 10:30 и с 17:00 до 18:00 08-23.07.25 г. (12 дней)

ул. Кокше Кеменгерулы 4 "Средняя школа № 21",

ул. Кокше Кеменгерулы 18/2 поликлиника "Жанұя",

ул. Кокше Кеменгерулы 8, 8/1, 13 и частный сектор,

ул. Акбидай 11, 13, 15 и частный сектор,

ул. Мусоргского,

ул. Киелисай,

пер. Бестау,

пер. Гульзар,

ул. Аксу-Жабагылы,

ул. Сугир Алиулы,

пер. Аршалы,

ул. Ондирис,

ул. 36,

ул. Бейнеу,

ул. 34,

туп. Теректи,

пер. Сарыадыр,

ул. Сурикова,

ул. Текели.

Капитальный ремонт ТП-3306 1,2-СШ-0,4кВ. 1-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 21-24.07.25 г. (4 дня) 2-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 25-30.07.25 г. (4 дня)

ул. С. Сейфуллина 41 ЖК "Верный",

ул. Ж. Аймаутова.

Замена оборудования РУ-10/0,4кВ ТП-183. ТОО "Электромонтаж.kz"; С 10:00 до 18:00 22.07.25 г.

ул. Кенесары 60 "Высший колледж Казпотребсоюза",

ул. Кенесары 58, и частный сектор,

ул. газеты Егемен Казахстан.

Капитальный ремонт ТП-3047 1-СШ РУ-10/0,4кВ. С 10:00 до 17:30 23-28.07.25 г.

ул. Ташенова 8 ЖК "Атамекен", 8/1.

Проверка цепей управления ТП-1264 РУ-0,4кВ. С 14:30 до 16:30 23.07.25 г.

ул. Ш. Уалиханов 25, 25/1, 25/2.

Район Сарыарка:

Капитальный ремонт ТП-37ЖД; с 09:30 до 18:00 10-29.07.25 г. (14 дней)

ул. Аулие ата,

ул. Орнек,

ул. Ш. Бокеева,

ул. Медеу.

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ КТП-9аЖД - ТП-47ЖД. С 09:30 до 18:00 15.07 - 29.08.25 г. (34 дня)

ул. Абат-Байтак,

ул. Огыланды,

ул. Окжетпес,

ул. К. Байсеитовой,

ул. Ш. Бейсековой,

ул. Нурмухамбет Кожахметов,

ул. Султанбек Кажахметов,

ул. Муса Жалел,

пер. Жарсуат,

ул. Шакпак,

ул. Фахд бен Абдул Азиз,

ул. Акан Сери,

ул. Гагарина,

ул. Дулатова.

Монтаж приборов учета АСКУЭ ТП-349 фидерное отключение. с 09:00 до 17:00 22-23.07.25 г. (2 дня)

ул. Сарыбулак 15а, 19, 34,

ул. Маскеу 4.

Добавим, также в Астане этой ночью отключат воду по нескольким адресам.

Вчера мы писали, что по отдельным улицам горячей воды не будет по несколько дней: с 21 по 25 июля. На части адресов ГВС вернут раньше - 23 июля. Какие улицы и дома затронет отключение и на какие сроки оно продлится, читайте здесь.

По теме электроснабжения напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.

Кроме того, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП. Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

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