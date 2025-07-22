Перебои со светом в Астане: РЭК опубликовал полный список отключений
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АО "Астана-РЭК" сообщает, что 22 июля 2025 года в некоторых районах мегаполиса будет прекращена подача электроэнергии - это связано с проведением капремонта сетей, передает NUR.KZ.
Как сообщается на сайте АО "Астана-РЭК", 22 июля будет прекращена подача электрической энергии по нескольким адресам. Также в связи с проведением капитального ремонта на некоторых улицах производятся отключения на длительный срок.
Все адреса, где отсутствует электроснабжение в Астане:
Район Алматы:
ТП-1970 ф.1.5 капитальный ремонт. С 09:00 до 17:30:
- ул. Айнаколь 121-135
- ул. Сайрам 1-11
- ул. Кеген 1-12
ТП-3301 РУ-10/0,4кВ 1 СШ капитальный ремонт; С 10:00 до 17:00:
- ЖК "Ak BulakTown"
- пр. Момышулы, 2/10
- пр. Тауелсиздик, 43/1, 43/3, 45/1.
Район Нура:
ТП-1444 РУ-10/0,4кВ 1СШ Т-1-капитальный ремонт; с 10:00 до 17:00:
- ЖК "Альбион"
- Шоссе Коргалжын, 6
Район Байконыр:
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5 на участке ВЛ-10кВ оп. №21/2/1 в сторону ТП-23 ЖД, ТП-29 ЖД, ТП-85ЖД. С 10:00 до 17:30 08 - 23.07.25 г. (12 дней)
- ул. Сарыжайлау,
- ул. Ынтымак,
- ул. Шортандинская,
- ул. Кокше Кеменгерулы,
- ул. Т. Токтаров,
- ул. Шиели,
- ул. Жетисай,
- пер. Крылова,
- пер. Тениз,
- ул. Сусамыр,
- ул. Малахова,
- пер. Акжарма,
- ул. Тонкерис.
Кратковременное отключение линии для подготовки схемы ремонта ВЛ-10кВ РП-185 яч. 5. ТП-52ЖД, ТП-27ЖД, ТП-27А,ТП-110ЖД, ТП-70ЖД, ТП-71ЖД, ТП-71АЖД, ТП-30ЖД, ТП-33ЖД, 104ЖД. С 09:30 до 10:30 и с 17:00 до 18:00 08-23.07.25 г. (12 дней)
- ул. Кокше Кеменгерулы 4 "Средняя школа № 21",
- ул. Кокше Кеменгерулы 18/2 поликлиника "Жанұя",
- ул. Кокше Кеменгерулы 8, 8/1, 13 и частный сектор,
- ул. Акбидай 11, 13, 15 и частный сектор,
- ул. Мусоргского,
- ул. Киелисай,
- пер. Бестау,
- пер. Гульзар,
- ул. Аксу-Жабагылы,
- ул. Сугир Алиулы,
- пер. Аршалы,
- ул. Ондирис,
- ул. 36,
- ул. Бейнеу,
- ул. 34,
- туп. Теректи,
- пер. Сарыадыр,
- ул. Сурикова,
- ул. Текели.
Капитальный ремонт ТП-3306 1,2-СШ-0,4кВ. 1-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 21-24.07.25 г. (4 дня) 2-СШ-0,4кВ с 10:00 до 17:30 25-30.07.25 г. (4 дня)
- ул. С. Сейфуллина 41 ЖК "Верный",
- ул. Ж. Аймаутова.
Замена оборудования РУ-10/0,4кВ ТП-183. ТОО "Электромонтаж.kz"; С 10:00 до 18:00 22.07.25 г.
- ул. Кенесары 60 "Высший колледж Казпотребсоюза",
- ул. Кенесары 58, и частный сектор,
- ул. газеты Егемен Казахстан.
Капитальный ремонт ТП-3047 1-СШ РУ-10/0,4кВ. С 10:00 до 17:30 23-28.07.25 г.
- ул. Ташенова 8 ЖК "Атамекен", 8/1.
Проверка цепей управления ТП-1264 РУ-0,4кВ. С 14:30 до 16:30 23.07.25 г.
- ул. Ш. Уалиханов 25, 25/1, 25/2.
Район Сарыарка:
Капитальный ремонт ТП-37ЖД; с 09:30 до 18:00 10-29.07.25 г. (14 дней)
- ул. Аулие ата,
- ул. Орнек,
- ул. Ш. Бокеева,
- ул. Медеу.
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ КТП-9аЖД - ТП-47ЖД. С 09:30 до 18:00 15.07 - 29.08.25 г. (34 дня)
- ул. Абат-Байтак,
- ул. Огыланды,
- ул. Окжетпес,
- ул. К. Байсеитовой,
- ул. Ш. Бейсековой,
- ул. Нурмухамбет Кожахметов,
- ул. Султанбек Кажахметов,
- ул. Муса Жалел,
- пер. Жарсуат,
- ул. Шакпак,
- ул. Фахд бен Абдул Азиз,
- ул. Акан Сери,
- ул. Гагарина,
- ул. Дулатова.
Монтаж приборов учета АСКУЭ ТП-349 фидерное отключение. с 09:00 до 17:00 22-23.07.25 г. (2 дня)
- ул. Сарыбулак 15а, 19, 34,
- ул. Маскеу 4.
Добавим, также в Астане этой ночью отключат воду по нескольким адресам.
Вчера мы писали, что по отдельным улицам горячей воды не будет по несколько дней: с 21 по 25 июля. На части адресов ГВС вернут раньше - 23 июля. Какие улицы и дома затронет отключение и на какие сроки оно продлится, читайте здесь.
По теме электроснабжения напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.
Кроме того, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.
Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП. Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267610-pereboi-so-svetom-v-astane-rek-opublikoval-polnyy-spisok-otklyucheniy/
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