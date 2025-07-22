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    Воду временно отключат этой ночью по нескольким адресам в Астане

    Опубликовано:

    Воду из крана наливают в стакан
    Вода из крана. Иллюстративное фото: Marius Becker/Picture Alliance/Getty Images

    В Астане отключена горячая вода по нескольким адресам - до 19:00, в связи с устранением утечки. Также для проведения плановых работ воду отключат на ночь жителям нескольких улиц, передает NUR.KZ.

    Как сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования 109 при акимате Астаны, сегодня в столице отключена вода по нескольким адресам до 19:00 - в связи с устранением утечки.

    Также сообщается об отключении воды по ряду адресов на ночь, с 23:00 до 06:00 - для проведения плановых работ.

    Добавим, также вчера мы писали, что по отдельным улицам горячей воды не будет по несколько дней: с 21 по 25 июля. На части адресов ГВС вернут раньше - 23 июля. Какие улицы и дома затронет отключение и на какие сроки оно продлится, читайте здесь.

    Ранее и жителей некоторых районов Алматы предупредили о временных ограничениях холодной воды из-за замены оборудования на объектах водоснабжения.

    Также в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

    Еще напомним, из-за жары несколько городов Казахстана столкнулись с аварийными отключениями электричества. Так, перебои с электричеством из-за экстремальной жары начались в Шымкенте - несколько микрорайонов остались без света.

    Кроме того, перебои с электричеством наблюдаются и в Актау - здесь сразу 10 микрорайонов остались без света. Люди в соцсетях жаловались, что без кондиционеров находиться в домах невыносимо.

    Из-за отключения электричества на дорогах города образовались пробки, увеличилось число ДТП. Энергетики винят во всем жару. По их словам, изношенные сети не выдерживают нагрузки, а на то, чтобы найти аварийные участки, уходит много времени.

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