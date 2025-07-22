Казахстанка потребовала 2,6 млн тенге после того, как на ее Lexus внезапно опустились ворота в ТРЦ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Казахстанка потребовала 2,6 млн тенге после того, как на ее Lexus внезапно опустились ворота в ТРЦ

    Опубликовано:

    Парковка
    Паркинг. Иллюстративное фото: Shakeel Sha / Getty Images

    В Таразе компанию обязали выплатить ущерб посетительнице торгового центра, на чей автомобиль внезапно опустились ворота на паркинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, объединенное гражданское дело по иску ТОО к гражданке о взыскании материального ущерба и по аналогичному встречному иску рассмотрел в апелляционном порядке Жамбылский областной суд.

    ТОО является собственником торгово-развлекательного центра. В мае 2024 года ответчик при въезде в подземный паркинг ТРЦ на своем автомобиле Lexus RX 350 совершила столкновение с автоматическими воротами паркинга.

    ТОО утверждало, что автомобиль въезжал в паркинг без соблюдения скоростного режима, и просило взыскать с женщины сумму ущерба в размере 1,8 млн тенге.

    "Гражданка предъявила встречный иск к ТОО, объяснив свою позицию тем, что при въезде в подземный паркинг автоматические ворота внезапно опустились, она не могла предотвратить столкновение", - отметили в суде.

    В результате автомобиль получил механические повреждения. Женщина просила суд взыскать с ТОО компенсацию материального ущерба в размере 1,1 млн тенге и морального вреда на 1,5 млн тенге.

    Суд установил, что каких-либо препятствий при въезде в паркинг не было, ворота были открыты. Автомобиль двигался с допустимой скоростью, однако при приближении к линии ворота опустились на Lexus. Согласно заключению эксперта, сбой в работе ворот произошел из-за неизвестных причин.

    "Их можно было выяснить только в момент происшествия", - уточнили в суде.

    Таразский городской суд отказал ТОО в удовлетворении иска о взыскании ущерба с водителя, а ее встречный иск удовлетворил частично.

    С ТОО в пользу владелицы авто взыскали материальный ущерб в размере 1,1 млн тенге, госпошлину, стоимость услуги по оценке ущерба и оплату помощи представителя.

    Однако суд не установил правовых оснований для удовлетворения иска женщины о взыскании компенсации морального вреда.

    Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда решение суда оставила без изменений. Судебные акты вступили в законную силу.

    Ранее в Алматы огромное дерево упало на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz. К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Спасатели распилили дерево диаметром 100-120 см и освободили авто.

    А на юге Казахстана на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях. Машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.