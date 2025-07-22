Казахстанка потребовала 2,6 млн тенге после того, как на ее Lexus внезапно опустились ворота в ТРЦ
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В Таразе компанию обязали выплатить ущерб посетительнице торгового центра, на чей автомобиль внезапно опустились ворота на паркинге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, объединенное гражданское дело по иску ТОО к гражданке о взыскании материального ущерба и по аналогичному встречному иску рассмотрел в апелляционном порядке Жамбылский областной суд.
ТОО является собственником торгово-развлекательного центра. В мае 2024 года ответчик при въезде в подземный паркинг ТРЦ на своем автомобиле Lexus RX 350 совершила столкновение с автоматическими воротами паркинга.
ТОО утверждало, что автомобиль въезжал в паркинг без соблюдения скоростного режима, и просило взыскать с женщины сумму ущерба в размере 1,8 млн тенге.
"Гражданка предъявила встречный иск к ТОО, объяснив свою позицию тем, что при въезде в подземный паркинг автоматические ворота внезапно опустились, она не могла предотвратить столкновение", - отметили в суде.
В результате автомобиль получил механические повреждения. Женщина просила суд взыскать с ТОО компенсацию материального ущерба в размере 1,1 млн тенге и морального вреда на 1,5 млн тенге.
Суд установил, что каких-либо препятствий при въезде в паркинг не было, ворота были открыты. Автомобиль двигался с допустимой скоростью, однако при приближении к линии ворота опустились на Lexus. Согласно заключению эксперта, сбой в работе ворот произошел из-за неизвестных причин.
"Их можно было выяснить только в момент происшествия", - уточнили в суде.
Таразский городской суд отказал ТОО в удовлетворении иска о взыскании ущерба с водителя, а ее встречный иск удовлетворил частично.
С ТОО в пользу владелицы авто взыскали материальный ущерб в размере 1,1 млн тенге, госпошлину, стоимость услуги по оценке ущерба и оплату помощи представителя.
Однако суд не установил правовых оснований для удовлетворения иска женщины о взыскании компенсации морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда решение суда оставила без изменений. Судебные акты вступили в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267577-kazahstanka-potrebovala-2-6-mln-tenge-posle-togo-kak-na-ee-lexus-vnezapno-opustilis-vorota-v-trc/
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