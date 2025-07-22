Поход к водопаду обернулся спасательной операцией в Алматинской области

В районе урочища Кок-Жайлау два молодых парня спустились по крутому склону к водопаду, однако не смогли самостоятельно подняться обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

В Instagram-аккаунте службы спасения сообщили, что по предварительной информации, молодые люди спустились к водопаду, чтобы набрать воды, но самостоятельно вернуться на тропу уже не получилось.

"На помощь незамедлительно выехали спасатели "109". В 18:28 спасателями был установлен визуальный контакт с пострадавшими у подножия водопада. Для подъема использовалось альпинистское снаряжение, включая веревки", - рассказали в Службе спасения.

В 20:18 спасательные работы были завершены. Молодые люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Отметим, ранее в МЧС напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Напомним, ранее в районе Альпинграда Медеуского района турист получил травму ноги и не мог самостоятельно спуститься с гор. С высоты 3400 метров мужчину эвакуировали спасатели.

До этого в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

Ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

Также в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму.

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