Поход к водопаду обернулся спасательной операцией в Алматинской области
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В районе урочища Кок-Жайлау два молодых парня спустились по крутому склону к водопаду, однако не смогли самостоятельно подняться обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.
В Instagram-аккаунте службы спасения сообщили, что по предварительной информации, молодые люди спустились к водопаду, чтобы набрать воды, но самостоятельно вернуться на тропу уже не получилось.
"На помощь незамедлительно выехали спасатели "109". В 18:28 спасателями был установлен визуальный контакт с пострадавшими у подножия водопада. Для подъема использовалось альпинистское снаряжение, включая веревки", - рассказали в Службе спасения.
В 20:18 спасательные работы были завершены. Молодые люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Отметим, ранее в МЧС напоминали правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
Напомним, ранее в районе Альпинграда Медеуского района турист получил травму ноги и не мог самостоятельно спуститься с гор. С высоты 3400 метров мужчину эвакуировали спасатели.
До этого в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.
Ранее акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.
Также в мае в Талгарском районе трое молодых людей потеряли ориентир, спускаясь с пика Фурманова. Один получил травму.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267487-pohod-k-vodopadu-obernulsya-spasatelnoy-operaciey-v-almatinskoy-oblasti-video/
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