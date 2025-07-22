Норму о продлении ареста подозреваемого планируют изменить в Казахстане

Конституционный суд Казахстана указал на необходимость доработки нормы УПК, касающейся содержания подозреваемых под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Поводом пересмотра нормы стало обращение в Конституционный суд казахстанца. Мужчина заявил, что после завершения расследования он продолжал находиться под стражей еще более года, несмотря на его отказ от ознакомления с материалами уголовного дела. Однако в этот период его защитник и другие участники уголовного процесса продолжали знакомиться с материалами уголовного дела.

"В этой связи, по мнению субъекта обращения, данная норма нарушает его конституционное право на личную свободу", - говорится в сообщении.

Суд рассмотрел обращение мужчины и пришел к следующим выводам:

содержание подозреваемого под стражей, пока он и его защитники знакомятся с материалами дела, санкционируется и должно продлеваться следственным судьей в порядке, предусмотренном УПК;

если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе составить график ознакомления с материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением определенного срока.

В суде подчеркивают, что несогласованность действий защитника и подозреваемого по ознакомлению с материалами дела не является основанием для признания нормы неконституционной, а требует выяснения мнения содержащегося под стражей подозреваемого при составлении органом досудебного расследования графика ознакомления с материалами дела участников уголовного процесса, включая защитника подозреваемого.

Однако вместе с этим суд отметил недостаточную проработанность отдельных вопросов, связанных с содержанием подозреваемого под стражей.

Так, предусмотренное в УПК дробление срока содержания под стражей на автономные отрезки в зависимости от стадии уголовного процесса на практике может нивелировать установленные законом предельные сроки применения этой меры пресечения.

"В правоприменительной практике исчисление срока содержания подозреваемого под стражей прерывается на период ознакомления всех участников уголовного процесса с материалами уголовного дела вне зависимости от времени ознакомления с ними подозреваемого и его защитника.

Конституционный Суд указал на недостаточную правовую согласованность норм УПК, регламентирующих порядок оказания адвокатом юридической помощи на завершающей стадии досудебного производства при наличии разногласий между ним и подозреваемым", - сообщили в суде.

В итоге суд признал соответствующей Конституции часть 6 статьи 152 УПК. Однако, с учетом изложенных в итоговом решении правовых выводов, правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Отметим, часть 6 статьи 152 УПК гласит, что срок содержания под стражей исчисляется с момента заключения подозреваемого под стражу до уведомления его об окончании производства следственных действий и разъяснении права ознакомиться с материалами уголовного дела.

В срок содержания под стражей засчитывается время задержания лица в качестве подозреваемого, принудительного нахождения в психиатрической или иной медицинской организации по решению суда.

Содержание под стражей подозреваемого в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела санкционируется и продлевается следственным судьей.

Нахождение подозреваемого под стражей в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела не входит в срок, установленный частями первой – четвертой статьи 151 УПК, но учитывается судом при назначении наказания.

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