"Уже просрочка идет": без товара, но с кредитами остались арендаторы сгоревшего рынка в Астане

Предприниматели столичного рынка "Big Шанхай" подсчитывают ущерб - они потеряли в крупном пожаре весь свой товар, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы осмотрели оставшиеся после пожара руины. Весь их товары тоже сгорел здесь.

К примеру, Аскар Арыстанов продавал сумки и платки. Свой ущерб он оценивает в 50 миллионов тенге.

"Из-за чего начался пожар, когда начался? Никто не знает! Мы до сих пор не понимаем, почему никто не вызвал спасателей? Они ведь сами приехали! Где была охрана в этот момент? Нас волнует этот вопрос!" - считает арендатор Аскар Арыстанов.

Пострадавшие предприниматели не знают, чем теперь платить налоги и как закрывать кредиты. Они брали их на развитие теперь уже прогоревшего бизнеса.

"У меня два кредита в двух банках. Уже просрочка идет, уже звонили мне. У меня кредитов на 20 миллионов!" - жалуется один из продавцов.

Не освобождаются арендаторы и от уплаты налогов. О компенсации ущерба тоже речь пока не идет. Да и если зайдет, то только после окончательного расследования, которое выявит виновного. А это, как показывает практика, затягивается на долгие месяцы.

Каждому арендатору пообещали выдать контейнеры. Пока это все, чем помогли пострадавшим предпринимателям. По крайней мере, так говорят сами арендаторы уже сгоревшего рынка. Правда, пока торговать в них большинству нечем, так как весь товар уничтожен вместе с торговым комплексом.

Комментировать случившийся пожар и возможную компенсацию администрация самого торгового комплекса отказалась.

О количестве пострадавших предпринимателей ничего не сообщают и столичные власти. Сами погорельцы говорят, что их порядка 280. На деле же может быть еще больше. Ведь торговых мест на рынке, по разным данным, от 1 до 3 тысяч.

Источник: КТК

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