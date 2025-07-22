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    Еще в одном селе Казахстана пожаловались на дефицит воды (видео)

    Опубликовано:

    Вода льется из трубы
    Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Без воды в палящую жару остались жители села Көлді в Алматинской области. Проблеме водоснабжения села много лет, но ее все не могут решить, передает сайт телеканала КТК.

    Едва сдерживая слезы, 85-летняя пенсионерка Луиза Боровых рассказывает: чтобы просто помыться и попить, просит родственников привезти запас воды из города.

    "Хотелось бы набрать воды, умыться, чай вскипятить. А воды-то нет! Вот капает. Его откроешь – она кап-кап. В больницу пойти – голову нечем намочить. Как этот идешь, грязный, как этот… Не знаю. И все ведь знают об этом прекрасно. Все знают. Сколько лет", - жалуется Луиза Боровых.

    В поселке проживают 4 тысячи человек. Многие признаются, что не стирали уже целый месяц. С трудом получается в такую жару напоить и домашних животных. Люди вынуждены дежурить возле кранов поздно ночью. В это время вода появляется на пару часов.

    "Мы в прошлом году как бы с июля были с водой, более-менее. В этом году ситуация вообще плачевная. То есть мы даже ее набрать не можем. Она появляется у нас буквально часа в два ночи и до пяти, до полпятого утра. И вот, представляете, люди набирают ее ночью, дежурят. А потом утром надо идти всем на работу", - рассказывает Ирина Волвенко.

    Сельчане жалуются: исправно платят за воду, которой нет. Ежемесячно отдают до 10 тысяч тенге. Поэтому многие стали бурить скважины у себя во дворах. Говорят, другого выхода нет.

    В селе всего одна водонапорная башня, и она обеспечивает около тысячи домов. С 2018 года резервуар открыт – люка у него нет. Местные жители опасаются пить эту воду. Они говорят, что в бак в любой момент может попасть мусор.

    Именно с этим резервуаром сельчане связывают свои проблемы. Его установили семь лет назад. С тех пор воды нет каждое лето. Куда она пропадает, объяснили представители водоснабжающей компании. Оказывается, большая часть запасов уходит на полив полей и огородов.

    "Из-за жары не хватает воды. Потому что в поселке есть бассейны, они их наполняют. Еще фермеры поливают поля. Девять месяцев в году вода есть. А именно в летнее время воды не хватает. Новую скважину сделают. Этот вопрос сейчас рассматривают в акимате", - заявил мастер участка водоснабжающей организации Дархан Омирзак

    Такое объяснение жителей не устроило. Они обратились с жалобой к местным чиновникам. Люди требуют поставить им новую водонапорную башню, которая могла бы стабильно обеспечивать поселок круглый год.

    Источник: КТК

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