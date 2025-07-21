Генпрокуратура сделала важное заявление о блогерах и инфлюенсерах Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Генпрокуратура сделала важное заявление о блогерах и инфлюенсерах Казахстана

    Опубликовано:

    Мужчина снимает на телефон
    Блогер. Иллюстративное фото: Oleksandr Hrytsiv / Getty Images

    По данным Генеральной прокуратуры, в Казахстане участились факты распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента, передает NUR.KZ.

    Как отметили в Генпрокуратуре, в стране участились факты распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента. В надзорном органе напомнили, что в стране действует новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

    Отмечается, что законом введены новые понятия - "инфлюенсер или блогер", а также "ложная информация".

    "Пользователь онлайн-платформ, размещающий или распространяющий информацию для неопределенного круга лиц с целью предпринимательской деятельности, считается инфлюенсером или блогером.

    Ложной является информация, которая не соответствует действительности либо существенно искажает факты, создает ложное представление. Под онлайн-платформами законодатель определил интернет-ресурс, программное обеспечение в сети интернет, сервис обмена мгновенными сообщениями, которые предназначены для получения, производства, размещения, распространения и хранения контента", - отметили в прокуратуре.

    Казахстанцев предупредили, что всегда необходимо удостовериться в подлинности распространяемой информации.

    "Если же этого не делать, то есть риск, что она окажется ложной, затронет и нарушит защищаемые конституционные права другого лица и тогда по новому закону встанет вопрос об административной ответственности", - добавили в прокуратуре.

    Отмечается, что за размещение, распространение ложной информации можно получить штраф до 250 МРП (более 983 тыс.). Повторное нарушение в течение года чревато арестом до 15 суток.

    Напомним, в конце июня текущего года МВД обратилось к казахстанским блогерам с предупреждением. Поводом тогда стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни.

    До этого столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

    Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.