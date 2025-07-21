Генпрокуратура сделала важное заявление о блогерах и инфлюенсерах Казахстана

По данным Генеральной прокуратуры, в Казахстане участились факты распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента, передает NUR.KZ.

Как отметили в Генпрокуратуре, в стране участились факты распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента. В надзорном органе напомнили, что в стране действует новый закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

Отмечается, что законом введены новые понятия - "инфлюенсер или блогер", а также "ложная информация".

"Пользователь онлайн-платформ, размещающий или распространяющий информацию для неопределенного круга лиц с целью предпринимательской деятельности, считается инфлюенсером или блогером.

Ложной является информация, которая не соответствует действительности либо существенно искажает факты, создает ложное представление. Под онлайн-платформами законодатель определил интернет-ресурс, программное обеспечение в сети интернет, сервис обмена мгновенными сообщениями, которые предназначены для получения, производства, размещения, распространения и хранения контента", - отметили в прокуратуре.

Казахстанцев предупредили, что всегда необходимо удостовериться в подлинности распространяемой информации.

"Если же этого не делать, то есть риск, что она окажется ложной, затронет и нарушит защищаемые конституционные права другого лица и тогда по новому закону встанет вопрос об административной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что за размещение, распространение ложной информации можно получить штраф до 250 МРП (более 983 тыс.). Повторное нарушение в течение года чревато арестом до 15 суток.

Напомним, в конце июня текущего года МВД обратилось к казахстанским блогерам с предупреждением. Поводом тогда стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни.

До этого столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.

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